Después de la “homilía política”, en la que el presidente del Gobierno explicó durante una hora los motivos de los indultos a los líderes del procés, el líder del PP, Pablo Casado preguntó a Pedro Sánchez si es un “mentiroso o nos toma por tontos”. “¿Pretende que le creamos que no habrá referéndum ilegal ni amnistía?”

Casado ha recordado a Sánchez que solo tiene 120 escaños, el más “mediocre” de un presidente mientras habla de “amplio consenso”, y volvió a pedirle que “dimita” porque solo así “podrá indultarle la historia”. El líder del PP destacó que, hablando de “Memoria histórica”, “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia”, exactamente “lo mismo que aprendieron los países europeos frente al fascismo y al comunismo cuando fundaron la Unión Europea. Los españoles ya dialogamos, ya nos reencontramos, ya hicimos posible la convivencia y la concordia, no hay que volver a hacerlo. Solo hay que conservarlo. No se le pide demasiado”, le dijo al presidente del Gobierno al tiempo que subrayó que la Constitución es “el pacto por el que no puede haber democracia sin ley”.

“Los españoles ya hicimos posible la democracia y la concordia” y, le preguntó, “¿qué es eso de que antes tocaba castigo y ahora perdón? ¿Es ahora juez?”. “Ha pasado de rebozar las togas con el polvo del camino a llenarlas ahora de barro”.

El líder del PP ha arremetido contra Sánchez a quien ha subrayado que, “ahora que ya se ha convertido” -por eso de creer ahora en el perdón-, aunque para ello hay que estar arrepentidos, le pidió “salir del síndrome de Estocolmo”. “Necesita a los separatistas para seguir en el Falcon, quienes le exigen impunidad para seguir delinquiendo, pero abandone toda esperanza”, le espetó.

El líder de los populares aseguró que los indultos “solo salvan un problema personal”, el de Pedro Sánchez para perpetuarse en el poder, “a costa de convertirlo en un problema de Estado”. “Con los indultos no acaba nada, empieza todo”. “Ha subastado España en una mesa de despiece para poder veranear un año más en Doñana. Qué caro nos sale”.

Además, advirtió de que “negocia la hacienda con soberanistas, terroristas y, además, pretende que paguemos su malversación y corrupción”. “Es un rey Midas averiado que degenera todo lo que toca”. “Hay algo peor que desertar por convicción, hacerlo por interés”.

Casado advirtió al presidente del Gobierno que no puede tratar de humillar a los demás “convirtiéndonos en culpables de nada. La responsabilidad y los cálculos errados eran solo de ellos. Puede verter catarata de almíbar en cada frase, pero tiene nombres propios. ¿Si los indultos son legales, por qué se esfuerza en explicar que la ley no puede ser un obstáculo?”, le preguntó. “La radicalidad que sufrimos la han creado ustedes. De los polvos del Tinell llegan los lodos de Lledoners”.

El líder del PP aseguró que “la democracia no admite la idea de su propia destrucción”, pero Sánchez “ha ofrecido que en vez de romper España ellos solos, la disuelvan con usted. Es lo que aporta, disolución en lugar de fractura. Nosotros decimos no a la fractura nacionalistas y no a la disolución socialista de España”.

Recurso

Casado anunció que los populares han presentado ya el recurso contra los indultos: “Hemos recurrido la concesión de estos indultos, como partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía con este atropello democrático, y a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, en el trabajo o los servicios públicos”. El PP ha registrado hoy mismo hasta nueve recursos, uno por cada uno de los indultados y destaca que la basa de todos ellos es que el partido tiene “interés legítimo en la cuestión”.