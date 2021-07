Casado esquiva la presión de Vox y Ciudadanos para una moción de censura

La oposición cargó ayer contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por la concesión de los indultos a los líderes del procés. «Rey Midas averiado», «hombre de paja del independentismo», «mentiroso», «vengativo», «monseñor Sánchez» o «magnánimo» fueron algunos de los calificativos que PP, Vox y Cs le dedicaron en el Congreso.

Pablo Casado preguntó a Sánchez si «pretende que le creamos» cuando asegura que «no habrá referéndum ilegal ni amnistía». Tras escuchar la sentencia del portavoz de ERC, recordando al presidente del Gobierno que también dijo en su día que no habría indultos, el líder del PP le instó a responder al desafío de «su jefe Rufián». «¿Qué opina señor Sánchez? Dígalo aquí y ahora. Le están diciendo primero que es un mentiroso y que no le creen ni sus socios. Es algo patético ser presidente del Gobierno y que no te crean ni tus adversarios, ni tu partido ni tus socios» y recordó que había agachado la cabeza cuando Rufián le había «humillado» recordándole que su palabra no vale nada.

En el turno de réplica el líder del PP elevó el tono y acusó a Sánchez de ocultarle que era objetivo de los CDR. El nombre del líder del PP figuraba como posible objetivo de atentado de los Comités de Defensa de la República y, mientras había empresarios en la misma situación «a los que se puso escolta en esos días», a Casado no se le informó de que estaba entre los objetivos. «Algún día me tendrá que dar explicaciones de esto señor Sánchez y espero que no sea demasiado tarde y que a nadie del PP le pase nada con los CDR. Si no, su Gobierno será responsable por no haberles avisado a tiempo», le espetó.

En su intervención inicial el líder de los populares desveló que «lo más grave» es que cuando salió una información de los CDR, y, su jefe de gabinete llamó al de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para preguntar si había «algún político del PP en la lista», algo que negaron «rotundamente». «Se ve que estaban demasiado ocupados desenterrando dictadores muertos hace medio siglo como para ocuparse de terroristas que quieren atentar ahora».

Casado anunció que el PP había recurrido ya los indultos ante el Tribunal Supremo y que su partido, con ello dice «no» a la «disolución socialista de España». Recordó a Sánchez que solo tiene 120 escaños, el resultado más «mediocre» de un presidente mientras habla de «amplio consenso» para conceder indultos y volvió a pedirle que «dimita» porque solo así «podrá indultarle la historia».

El líder de Vox, Santiago Abascal y la de Cs, Inés Arrimadas, presionaron de nuevo a Casado para que presente una moción de censura contra Sánchez mientras que, los populares reiteran que no dan los números. Su apuesta es que sea el presidente del Gobierno, «si es valiente» quien devuelva la voz a los españoles y convoque elecciones.

Sin embargo, el líder de Vox insistió ayer en la idea de que Casado presente una moción de censura contra Sánchez: «Asuma su responsabilidad» al tiempo que le garantizó que, si lo hace, «tendrá nuestro apoyo, sin reproches». Abascal recriminó a las bancadas de la oposición por haber dado a Sánchez «un balón de oxígeno» al votar en contra de la moción que él lideró en octubre de 2020. «Pedimos a los grupos su apoyo y 298 votaron en contra», recordó.

También Arrimadas insistió a al líder del PP con que presente esa moción de censura garantizándole que contaría con el apoyo de su partido. Consideró que, tras los indultos, Sánchez podría llevarse «algún susto» al perder apoyos parlamentarios ya que, apuntó «ahora alguno tendría más difícil defender en su territorio este apoyo a los indultos y estas barbaridades que está haciendo el Gobierno».

La oposición ridiculizó a Sánchez por su apuesta por el «perdón», su «conversión» o lo que Casado tildó de «homilía política». Abascal le llamó «Monseñor Sánchez» para quien, dijo ahora le ha pasado el tiempo «del castigo» y está en el del «perdón» y, Arrimadas, le preguntó en reiteradas ocasiones en qué momento «sintió la llamada» y «dejó de ser un vengativo en post de la concordia. ¿Fue un sueño revelador, tuvo una conversión de hombre magnánimo?». «No puede tapar con ganas de concordia sus ansias de poder», le espetó.