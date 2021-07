El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido contra el “intervencionismo” del Gobierno de Pedro Sánchez, que apuesta por “expropiar” bienes en la nueva Ley de Seguridad Nacional o trata de imponer a los ciudadanos que sea vegana y se coma menos carne. “No nos digan señores del Gobierno de izquierdas lo que tenemos que hacer en nuestra casa y váyanse a su casa si no saben gestionar lo más básico”, ha proclamado.

"Es indignante que el Gobierno esté hablando de una Ley de Seguridad Nacional para expropiar bienes y obligar a los españoles a hacer algo al margen de la ley actual, y no sea capaz de dar certidumbre al sistema sanitario con una ley que haga frente al Covid".



Así se ha pronunciado en la clausura del curso de verano “España, Europa y Libertad” organizado por la delegación española del Grupo del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) junto al expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que ha coincidido con Casado en sus críticas al “populismo” y el “uso de las instituciones” contra los adversarios políticos.

Casado, quien a lo largo de estos tres días ha presentado sus propuestas económicas que llevará además a la convención de Valencia que celebrará el partido el 2 y 3 de octubre, medidas con las que prepara ya a su equipo de cara a gobernar los primeros 100 días.

"Esta es la convención en la que estamos trazando ya ese Gobierno alternativo, incluso textos legales para llegar y hacer las cosas pronto".



El presidente del PP, Pablo Casado, también se ha referido a la “medida estrafalaria” del ministro de Consumo, Alberto Garzón, para inducir a la población a que reduzca el consumo excesivo de carne.

Durante la charla sobre los efectos del populismo con el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, Casado se ha referido al intervencionismo que practican las formaciones populistas cuando están en el Gobierno. Allá donde lo ejercen, fracasan y ha puesto los ejemplos de Argentina, un país con mucha riqueza, y que ahora tiene a un 50 % de su población en la pobreza, o Venezuela, con grandes reservas de petróleo y las restricciones que padecen.

“Ahora, en España, el ministro de Consumo publica una medida estrafalaria, dice que no debemos comer carne, cuando hay dos millones de personas en las colas del hambre que, lamentablemente, no pueden comer carne”, criticó. Casado ha rechazado ese “intervencionismo” y les ha recomendado que, si no saben gestionar, “váyanse a su casa”.