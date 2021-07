Tres fundadores de Ciudadanos en su 15º aniversario: “Un partido liberal es necesario”

Ciudadanos cumple 15 años con la espada de Damocles sobre su futuro. La formación no pasa por su mejor momento tras varios resultados electorales negativos en las recientes elecciones autonómicas. Tras perder 30 escaños en Cataluña y desaparecer de la Asamblea de Madrid, los naranjas tratan de pasar página y reorganizarse para superar este duro bache. Este fin de semana el partido se reivindicará como la apuesta frente a los nacionalismos y a la crispación reinante en el panorama político. En un intento de salir a flote, los de Arrimadas acuden a este cónclave con un nueva cartelería en la que se puede leer la palabra «liberales» en naranja junto a un corazón que contiene la bandera española y la europea. Una verdadera declaración de intenciones para su electorado.

LA RAZÓN habla con tres de los fundadores de Ciudadanos que firmaron el manifiesto embrionario de 2005 para analizar el rumbo de los naranjas y cuál debería ser la hoja de ruta que marque el rumbo del partido en los próximos años. Para el dramaturgo y fundador de Els Joglar, Albert Boadella, la fuerza política «llega sin alguien que lidere con energía esta situación. No me refiero tanto al liderazgo de Inés Arrimadas como a su equipo», puntualiza. Para el dramaturgo, la situación con la que se encontró la presidenta de la formación tras la salida de Albert Rivera «fue difícil» porque «no se solucionaron los problemas internos». Hay que recordar que en la repetición de noviembre de 2019 pasaron de 57 a 10 escaños, un resultado que propició que, el entonces líder de la formación, Albert Rivera, después de 13 años abandonara la política y cediera el testigo a Arrimadas, que en su mochila tenía haber hecho de Ciudadanos el partido más votado en Cataluña.

Pese al descenso de los apoyos electorales, Boadella considera que un partido liberal como ciudadanos «es absolutamente imprescindible» en España. «El PP no es carne ni pescado; es simplemente la oposición a Sánchez. Una oposición, sin duda, necesaria», dice para después reiterar que «un partido liberal, en el sentido más puro» es lo que necesita España.

En su personal análisis de lo que le ha pasado a los naranjas, Boadella considera que «el partido creció con muchas rapidez, a veces pienso, si no fue excesiva. Y la estructura interna del partido no se cuidó». En su diagnóstico asegura que «la paradoja es que ha tenido el mejor votante, el votante más consciente, el más ilustrado, el menos extremista, pero sus dirigentes no han sido los mejores».

Otro de los rostros más conocidos entre los fundadores de Ciudadanos es el de Francesc de Carreras. El catedrático en Derecho Constitucional asegura que llegan sumamente «debilitados» y espera que «la convención sirva para resituar al partido en el panorama nacional». En su opinión, su fallo ha sido intentar ocupar el espacio del PP, en vez de permanecer en la centralidad. «Muchos votantes y militantes no lo entendieron y se produjo el cambio electoral entre abril y diciembre». El catedrático insiste en que «Inés se encontró con un partido en una situación muy difícil y desarmado» y piensa que la líder naranja ha intentado en este año y medio «recolocar a la formación dentro de la centralidad». Al igual que Boadella considera que la existencia de un partido liberal de centro es necesario. «Algunos no lo han entendido, pero creo que hay un espacio político en España al que le gusta porque no se ven identificado ni con el PP ni con el PSOE». Francesc de Carreras también señala a una persona como el principal causante de los males de la formación naranja. Se trata de Fran Hervías, el hombre que construyó Ciudadanos y que ahora lo está desmontando . «Me parece muy mal que el PP le haya fichado para ir buscando en España políticos que no merecen ningún respeto y se pasan de un partido a otro partido para tener cargos».

Por último, el escritor y filólogo, Xavier Pericay se muestra especialmente crítico con la deriva del partido que hace 15 años fundó. «Poco espero ya de este partido. No solo de la convención que es una forma de salir del apuro y que fue una reacción a lo de Murcia. El problema es su credibilidad y utilidad, pero sobre todo la falta absoluta de democracia interna», dice.

En su opinión, la «única función» es «contribuir» a un relevo del Gobierno y para llegar hasta ahí propone «un debate en profundidad, abierto y con una política más democrática». No en vano, para el escritor la principal carencia de Cs es la falta de debate interno y de coordinación con la militancia.