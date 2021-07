El PP cierra filas con Casado y su proyecto «sensato»

Cierre de filas de los barones del PP en torno a Pablo Casado y a su proyecto. El congreso de los populares gallegos, que reeligió por quinta vez a Alberto Núñez Feijóo como líder del PPdeG, reunió hasta a once barones del partido que, además de mostrar su apoyo al presidente de la Xunta permitió a Casado arroparse de la buena estrella de las tierras gallegas.

El propio presidente gallego indicó que cuando se convoquen las generales, él estará ahí «para ayudar a Pablo Casado a llegar a La Moncloa». En la misma línea se pronunció el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy quien hizo de «telonero» del 17 congreso del PP y manifestó su apoyo a la «alternativa sensata» en el Ejecutivo central que representa el PP y Pablo Casado, al que dijo que «todos ayudarán» a conseguir que llegue a la presidencia, cada uno en lo que «pueda».

El líder del PP agradeció el apoyo de sus barones a los que ha convocado para el próximo miércoles a una Junta Directiva con el fin de insuflar optimismo frente a Pedro Sánchez y subrayó la gratitud que siente por Feijóo de quien destacó que «siempre lo ayudó» y que su forma de hacer política «es lo que hace falta a España».

Casado «tiene listo» todo para afrontar unas elecciones generales y afirmó que cuenta con el aval de tener «a los mejores» dirigentes que ya están gobernando para acceder también ahora a La Moncloa. «Estoy convencido de que muy pronto nos van a dar la oportunidad de poner todo esto en práctica», apuntó.

Casado aseguró que lo que importa es lo que está fuera de la Moncloa y de un discurso en el que no ha querido apenas mencionar el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, lo pronunció al final de su intervención para indicar que «no hay que perder demasiado tiempo en lo que es»: «Todos lo han visto, escuchado, sufrido y ya no puede pisar la calle; ya no le respetan ni los suyos». «Lo importante no es lo que está en la Moncloa; lo importante es lo que está fuera de la Moncloa y lo que puede recuperar la gobernabilidad de España, el prestigio exterior, la España plural y unida, política social, progreso económico, creación de empleo, institucionalidad, la defensa de lo que a todos nos debe unir y la salud, lo más básico del ser humano», proclamó en la clausura del congreso de los gallegos. En su intervención, Pablo Casado señaló que los populares conforman un «partido unido con el mismo objetivo de siempre: poner a España en el lugar que se merece». Además, cargó contra la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno, del que dijo «tropieza en la misma piedra» en la quinta ola.

Por ello, volvió a «tender la mano» para, «en 15 días, tener un marco legal para proteger y dar certidumbres» a los españoles y «decirles que no se van a contagiar» y que los «mayores se pueden ir de vacaciones». Casado insistió en una ley de pandemias para negociarla «esta misma semana», una petición que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, también pidió en distintas ocasiones.

Cataluña

Por su parte, Rajoy advirtió de la trampa que supone hablar de un referendo en Cataluña ya que es «crear falsas expectativas», por lo que pidió a aquellos que tengan que tomar «decisiones» en ese territorio que se centren en «mejorar los servicios», en el «crecimiento» económico además de crear «concordia».

Núñez Feijóo reivindicó la diversidad del partido en Galicia, algo que dijo es compatible con la unidad y envió un mensaje: «Todos somos el PP de España». Tras ser reelegido por quinta vez jefe de filas de la formación, aseguró que debe «todo lo que es» a los populares gallegos y quedó a su disposición «sin más límite» que «su forma de entender la política» ajena, dijo, a comportamientos «sectarios» y a la «moda» del tuit. Y ante Casado reafirmó que «por encima de todo» se «debe» a Galicia y que tiene «ganas de más».