Vox obliga a PP a posicionarse en Ceuta y pide revocar la declaración contra Abascal

Vox no se quedará callado ante la declaración de Santiago Abascal como persona “non grata” en Ceuta. Ante la ratificación de la medida en la ciudad autónoma, el partido regional ha registrado ya una propuesta para revocar la decisión.

Una petición con la que obligará así a posicionarse al PP, quien se abstuvo en la votación de la propuesta del partido marroquí MDyC para declarar a su líder como persona “non grata”. Llega esta petición de revocación después de que precisamente ayer, Vox diera por rotas las negociaciones con el PP tras su abstención en la votación. Según Vox, la declaración “no se ajusta al sentir de los ceutíes” que, “libremente”, convirtieron a Vox en la primera fuerza política en las últimas elecciones generales.

Desde el PP aseguran que Vox no es su adversario, sino que lo es Pedro Sánchez y han salido a asegurar que ellos no defienden la declaración de persona “non grata. “Como hemos dicho desde el primer momento, rechazamos los cordones sanitarios. No es nuestra forma de hacer política, y no vamos a participar nunca en ese señalamiento que el PP ha sufrido durante años”, defienden fuentes populares que aseguran que así lo ha explicado el presidente de Ceuta y los portavoces del partido.

“Los ceutíes no entenderían que desde nuestras instituciones se señalara a determinadas personas por defender unas ideas”, advierten fuentes del partido, que, califican de “cobarde” la declaración de persona “non grata” a Abascal y que supone “la demonización y deshumanización de las ideas expresadas por el líder nacional de VOX y suscritas por 3.657.000 españoles con su voto”.

El partido defiende que “ningún español debe sentirse intimidado, limitado o perseguido en España y, mucho menos, señalado por las instituciones”. La opinión de Vox es que “debe desterrarse” de los parlamentos, asambleas y ayuntamientos la “práctica de declarar persona non grata a un español”.

Vox achaca a los partidos independentistas la declaración de personas non gratas y la califica de “innoble” contra los representantes de otras formaciones y “contra aquellos que disentían de sus postulados”. Para el partido “Ceuta es, y debe seguir siendo parte de la patria de cualquier español. Por ello, el partido insta a la Asamblea a “seguir procurando que cualquier español pueda decir que esta maravillosa ciudad es su casa”.