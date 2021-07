¿Una veintena de apoyos en el aire?

No es la primera vez que Vox ha advertido al PP de que su relación política tanto a nivel autonómico o municipal corre peligro. Tras la moción de censura fallida presentada por Vox este año contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el partido de Santiago Abascal marcó un punto de inflexión entre ambos partidos del bloque de la derecha y territorios como Madrid, Murcia o Andalucía se situaron en el foco ante un posible intento de retirar el apoyo en momentos clave como puede ser la presentación de los Presupuestos en estos gobiernos autonómicos. Pero todo ha quedado, hasta ahora, en agua de borrajas. El órdago que este lunes Vox profirió sobre el PP tras no salvar a Santiago Abascal de la calificación de persona non grata en Ceuta, vuelve a situar en el tablero político la posibilidad de que Vox ejerza una oposición frontal contra el PP.

¿Solo rompe relaciones Vox con el PP por el suceso en Ceuta?

Quizá puede afectar el hecho de que varios sondeos privados otorgan al partido una bajada en escaños a nivel nacional. No se puede olvidar tampoco la posibilidad de que en Andalucía su presidente opte por adelantar elecciones. Motivo por el cual, los de Abascal podrían intentar armar una estrategia frontal contra Juanma Moreno.

¿En qué comunidades Vox facilitó la investidura del PP?

En las elecciones de 2019, Vox apoyó las investiduras de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, de Juanma Moreno en Andalucía y de Fernando López Miras en Murcia.

¿Qué puede ocurrir ahora?

Tras la declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta con la abstención del Partido Popular, el apoyo de Vox a los Presupuestos autonómicos o leyes importantes en Madrid y Andalucía puede quedar condicionado. De hecho, desde Vox Andalucía ya advirtieron ayer que si el presidente de la Junta no se pronuncia en contra del presidente de Ceuta se certificará la «ruptura de las relaciones» entre ambos partidos en esta comunidad autónoma, donde tienen un pacto de investidura. Además, las relaciones entre PP y Vox en Andalucía no pasan por su mejor momento. Los de Abascal anunciaron en febrero su ruptura con PP y Cs hasta que no se implante en la comunidad el pin parental. En Murcia, el voto de Vox en contra en la moción de censura contra López Miras fue clave para que los populares mantuvieran el poder territorial, pero lo cierto es que las relaciones son tensas desde la moción de censura fallida contra Pedro Sánchez.

¿Y a nivel municipal?

Tras las elecciones autonómicas de hace tres años, Vox resultó decisivo para que el Partido Popular retuviera su poder en más de una veintena de ayuntamientos. El paso al frente que da ahora Vox deberá ser estudiado, por tanto, también a nivel municipal. Si bien el partido no ha entrado en casi ningún gobierno municipal –emulando a la decisión tomada por Abascal en las comunidades autónomas– sí fueron necesarios sus votos para varias investiduras populares. Vox fue clave en Zaragoza donde el partido sí entró en el Ejecutivo regional con dos concejalías de distrito tras un acuerdo a nivel nacional entre PP y Vox para investir a Jorge Azcón. Éste fue uno de los primeros acuerdos entre ambas formaciones que escenificó la estrategia de Abascal de impedir gobiernos de izquierdas en todos los territorios en los que sus votos fueran decisivos. En Badajoz tuvo lugar el primer tripartito de izquierdas entre PP, Ciudadanos y Vox, donde uno de sus ediles también entró dentro del organigrama gubernamental. Asimismo hubo acuerdo en Santander, donde el acuerdo de gobierno entre el PP y Cs permitió repetir como alcaldesa a Gema Igual, que fue investida en minoría, por lo que depende del visto bueno de Vox en las decisiones importantes. En Córdoba, el partido de Santiago Abascal se abstuvo en la investidura para facilitar el gobierno al popular José María Bellido. Más acuerdos en El Ejido o Roquetas de Mar, Adra y Huércal en Almería.

En Madrid, además de permitir la investidura de José Luis Martínez-Almeida, también llegaron a pactos en Pozuelo de Alcorcón, Majadahonda, Collado Villalba o Las Rozas. Más pactos de investidura en Algeciras, Málaga, Teruel, Nerja, Navalmoral, o Santa Pola, entre otros.