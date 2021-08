Otegui cita a Fidel Castro para decir que está en peligro la humanidad

“Somos claros: ante la crisis climática actual, no tenemos ni tiempo ni alternativa a la radicalidad. Como dijo Fidel Castro, la especie humana peligra. El capitalismo y la huella humana están poniendo en peligro la vida en el planeta”. Arnaldo Otegui, el líder de EhBildu, cita, en la xuenta de Twiiter de su partido, al dictador cubado para enfatizar que el capitalismo pone en peligro la e3xistencia en la Tierra.

Por primera vez en la historia, el capitalismo y la huella humana están poniendo en riesgo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta, como dijo bien, con contundecia, Fidel Castro. No tenemos tiempo y no hay alternativa a la radicalidad en espe aspecto. Hay que cambiar los modelos de producción, los modelos de consumo y los modelos de vida. Y esto se tiene que hacer así si somos coherentes. Si realmente el capitalismo está poniendo en peligro las condiciones de vida en el planeta, la alternativa tiene que ser radical en el mejor de los sentidos. No se puede contemporizar y no se puede prever que manteniendo nuestros hábitos de vida, consumo y producción sea posible hacerle frente a este problema, subraya.