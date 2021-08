Vivas defiende la legalidad de las repatriaciones de menores y pide reactivarlas: “Se perjudica al menor que vive en situaciones de precariedad”

El Gobierno de Ceuta se encuentra a la espera de la decisión de la Justicia, que ha paralizado durante 72 horas las repatriaciones de los menores no acompañados a Marruecos y muestra su preocupación por las condiciones en las que viven los menores en la ciudad autónoma. La situación, admiten, es de “emergencia humanitaria” puesto que, advierten, los menores viven en “situaciones de precariedad” y defienden la legalidad de las repatriaciones efectuadas hasta ahora en el marco del acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para defender que se “está actuando de manera conjunta y coordinada” entre la Administración del Estado y de la ciudad autónoma de Ceuta y ha explicado que fue el gobierno de la ciudad quien pidió al Ejecutivo central aplicar el acuerdo suscrito entre el reino de España y Marruecos en 2007 porque, ha defendido, “se actúa en interés del menor”. Para el presidente ceutí se ha actuado “de forma correcta desde el punto de vista legal” y confía en “las resoluciones de la justicia”, al igual que confirma que su gobierno “acatará” la decisión final en este sentido.

Sin embargo, ante el desbordamiento de l situación en Ceuta y del retorno de menores, avisa que “si no se aplican medidas eficaces, a quienes e perjudica es al menor porque vive en situaciones de precariedad”. “Nadie puede negar que se ha actuado en interés del menor, se ha sido escrupuloso a la hora de garantizar la convención de los derechos de los menores”, se ha defendido a la par que ha vuelto a denunciar que los menores no acompañados en Ceuta están “viviendo en situación de manifiesta precariedad” puesto que “algunos están viviendo sin techo, en situaciones infrahumanas. Los que no viven en asentamientos sin techos, lo hacen con recursos provisionales y no son los adecuados para que permanezcan viviendo más tiempo”.

Por otro lado, el presidente ceutí ha defendido que “ningún menor de los calificados como vulnerables ha sido trasladado” a Marruecos “independientemente de que haya un informe técnico individual” de cada uno. De hecho, ha apuntado, algunos menores en situación de vulnerabilidad han “sido tratados de forma específica” y en “otros espacios distintos” a los que se han usado para albergar a quienes llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria del mes de mayo, con “recursos específicos” e, incluso, algunos se “trasladaron a la Península para una mayor atención”.

Las reacciones

En la misma línea, desde el PP, el portavoz de Exteriores Pablo Hispán ha reclamado al Gobierno que el proceso de repatriaciones de los menores no acompañados de origen marroquí se acometan de acuerdo con la legalidad, de forma ordenada, con celeridad, transparente y sin que el Gobierno se tire “pedradas” entre sí. El portavoz popular ha calificado en declaraciones a Esradio recogidas por Europa Press de “inaceptable que el Ministerio del Interior no actúe con la legalidad estando al frente del ministerio un juez”.

Desde Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas, ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el modo en el que se está gestionando la devolución de menores, que ha calificado de “chapuzas” y de “falta de transparencia” y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que respete lo que establece la ley para estos procedimientos. “Menos lecciones vacías de moralidad y más respeto a la ley para devolver a los menores de Ceuta. Estos escándalos vulneran derechos y perjudican la imagen de España”, ha indicado.