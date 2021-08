ETA ocultó el atentado de la calle del Correo porque se lo aconsejaron miembros del PCE

ETA ocultó deliberadamente que había sido la autora del atentado de la cafetería “Rolando”, en la calle del Correo de Madrid por, entre otras razones, así se lo aconsejaron miembros del Partido Comunista (PCE). Aquella acción criminal, cometida el 13 de septiembre de 1974, provocó 13 muertos y medio centenar de heridos.

Él etarra Miguel Ángel Gogenechea Fradua “Txo”, que entró en la banda en la década de los 70, hace estas revelaciones en una entrevista que publica La Haine. Fue compañero de cabecillas como José Miguel Beñarán, “Argala”; Domingo Iturbe, “Txomin”; y José Manuel Pagoaga, “Peixoto”. Considera que el cese definitivo de la “lucha armada” por parte de ETA ha sido una traición al pueblo vasco de los “zipaios” de Sortu y cuenta que Arnaldo Otegui, cuando le ve, le evita.

“Hubo una ruptura de ETA V (Asamblea) y no fue una ruptura con lo político-militar, fue consecuencia de la bomba que se puso en Madrid en una cafetería al lado de la Puerta del Sol donde iban cargos importantes de la Policía. A raíz de aquella bomba, que no murieron a quienes iba dirigida, el contraataque que suele hacer el enemigo fue de mucha propaganda. Había un acuerdo entre los comandos que andaban por el interior para contrarrestar la contraofensiva y en eso también estaba el Partido Comunista de España, que entonces era Eva Forest y algunos otros, los “políticos entre comillas”, éstos se posicionaron para defenderse de la ofensiva del Estado español y se dijo que “ETA no ha sido”, subraya.

“Porque el Partido Comunista en Madrid estaba proponiendo rechazar ese atentado, que habría sido cualquier otro grupo, pero rechazarlo. Y los que estábamos en la lucha, y en contraposición a estos, siempre nos hemos referido a que si haces mal ha sido un error, como ocurrió en otras acciones. También pasó otro error con unos trabajadores (no da detalles, pero probablemente se refiere a dos que fueron asesinados en las obras de la central de Lemóniz, atentado en el que se dijo que había participado “Txo”, pero no existe sentencia que lo acredite)”, añade.

“Esos errores provocaron un debate dentro de ETA de que había que dar la cara: “si me equivoco, me equivoco”. No tengo que hacer como los españoles de cuando me conviene sí y cuando no me conviene, no. Personalmente propuse que, si te cogen en una mentira de esas, ya no tienes credibilidad para nada”.

“La principal defensa era seguir siendo sinceros y honrados. Hay hubo debate. En una asamblea que hicimos se aprobó que la sinceridad era lo fundamental. Si nos equivocábamos, se iba a donde los familiares o lo que sea, y punto. Pero no dar cobertura a ningún ‘hijoputa’ que no lo necesita para machacarte con tus mentiras. Esa fue la principal razón de la ruptura político militar. No esa sola, sí la principal”.

“Lo de los trabajadores fue mala información, pero lo de Madrid no era mala información, sino que se sabía cómo estaba repleto el bar, todo ‘txakurras’ (policías)uniformados, con medallas, de graduación alta. De casualidad” ese día cuando se puso la bomba, no aparecieron más que cuatro y gente del pueblo. Ese fue el error.

“La explosión fue en Madrid y allí donde íbamos encontrábamos apoyo (de miembros del PCE). Ojo, en aquellas épocas ETA no se definía oficialmente socialista, pero la hostia que habíamos tenido entre quinta y sexta… fue grande. Hay que coger las coyunturas del momento. (La relación no era) con ninguna sigla, sino con personas. Tío majo, que ayuda, etc. En el Estado necesitamos una casa franca, muchos años más tarde la “txakurrada” dio orden de que todos los hoteles tenían que pasar los registros. “En aquellos tiempos tú dices arriba “con el PCE de Madrid”, no te pueden ver, pero si decías con Julián o Pedro, Marisa, que vive también allí, puedo encontrarme en algunas cosas. Eso es otra cosa”.

Por lo que respecta al cese definitivo anunciado por ETA, señala que:

-Que ETA anunciara el “cese definitivo” de su actividad aquel 20 de octubre de 2011 fue producto de “un golpe de estado”, que “no se puede olvidar”. Se ha producido una traición al pueblo, a Euskal Herria” por parte de quienes denomina “zipaios de Sortu y compañía” . “Hay no empieza, hay está el desastre, que es lo que está ocurriendo en Euskal Herria. Vale. Sí, si quieres un sillón, siéntate al lado mío, pero con mis condiciones. Dejas de ser tú y tu lucha”.

--”Arnaldo Otegi, de hecho, cuando me ve se va por otro sitio. Ocurrió en Donostia, en la manifestación a favor de la amnistía, que ellos convocan la suya, pasó delante mío y se escapó. Él sabrá, no le pregunto. Joder que si le conocía. Más él a mi. Me quería mucho, pero era lo que a él le interesaba. Sí, a Arnaldo Otegi le conocí aquí, porque en Iparralde (Francia) no aparecía”.

Rebela que “a mí, al cabo de dos años del golpe de estado (cese de los atentados) me vino el abogado vizcainito [I. Goyoaga], como si estuviésemos en la época más radical del franquismo, haciendo una cita en Bermeo, que quería hablar conmigo. Le puse la cita en Kafe Antzokia. Llegó un cuarto de hora más tarde ‘por si acaso’, y yo llevé a un amigo. Porque a mi, como político te puede decir 40.000 palabras que no las entiendes y te quiere llevar a su terreno, pero, en un momento dado mi acompañante va al baño y nos quedamos solos. Y me increpa de por qué le había citado a éste porque solo quería estar conmigo. Le dije “qué quieres·, me pregunta sobre este cambio que han hecho, y le contesto que para mí es un golpe de Estado, y en vez de discutir por ahí me dice ahora ya sabes que necesitamos mucho dinero. Hay que hacer todo lo posible para sacar dinero y entregas la “pipa (pistola) que tienes”. ¿Dinero? Ya cogeréis o sacaréis de donde podáis, porque a mí no me pides más. Yo he dejado todo, y la “pipa”, si quieres, te vas a Aritxatxu, en la parte de atrás y vas nadando y buscas todas las piezas, porque yo no entrego ni a ti ni a la Guarda Civil. Me dice “no te creo”.

. Sobre el PNV. Señala que ·negó que con los terroristas se pueda negociar. Eso sacaron los estadounidenses de que con los terroristas no hay que negociar, pero cuando le tocaba al vecino suyo (el pago del chantaje del “impuesto revolucionario”, ahí venían; como vino Arzalluz a negociar. Porque al que se le mandó el papelito era uno que conocía de cerca. Eso siempre ha habido”.

“No quisiera --señala en otro momento—que volviera la lucha armada, porque habría muchos muertos. Supongo que eso mismo te diría la Guardia Civil”.

Y aporta una nueva versión sobre la muerte de Domingo Iturbe, “Txomin”, en Argelia: “ha quedado como que le reventó una bomba de mano”. Primero se dijo que había sido un accidente de tráfico, después que se había caído de un tejado...y ahora.