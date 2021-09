El encontronazo de Olona con una periodista: “¿Formuló esta pregunta cuando me llamaron fascista?”

La diputada de Vox, Macarena Olona, se ha encarado con una periodista en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando ésta le ha preguntado por el diputado que ha llamado “bruja” a otra diputada del PSOE cuando una proposición de ley para penalizar como “acoso” a las personas que acuden a las clínicas abortivas a disuadir a las mujeres de su idea de interrumpir su embarazo.

“¿Le parece bien que se llame bruja a una diputada?”, ha preguntado la periodista a Olona. La diputada de Vox no pensaba pararse y ha continuado su camino para entrar al hemiciclo, pero al final, se ha dado la vuelta y ha respondido a la periodista: ″¿Has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? ¿Ha formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? ¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa! ¡Quiero una contestación!”, le ha requerido a la periodista. “¿Sí o no?, te estoy haciendo una pregunta muy directa” y, ante la ausencia de la misma, Olona se ha marchado visiblemente molesta.

Hoy se había expulsado ilegalmente a un Diputado del @Congreso_Es. No lo hemos permitido. Ante la aplicación arbitraria de la Ley ni un paso atrás. Y a quienes intentan desviar la atención de lo que ha ocurrido hoy, para taparlo, de frente. Ya está bien. pic.twitter.com/0WLLhuqbqj — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 21, 2021

En concreto Olona se refería al encontronazo que se vivió en su día en la Cámara Baja entre ERC y Vox cuando la diputada independentista, María Carvalho Dantas, protagonizó un tenso momento con la diputada de Vox. La diputada de ERC aprovechaba su intervención en el debate sobre la Proposición de Ley presentada por Vox para la “protección integral de los denunciantes de corrupción” para atacar duramente al partido, al que definió en varias ocasiones como de “extrema derecha neofranquista y fascista”, pero, cuando se dirigió a su escaño, Carvalho increpó a Olona de manera directa.

Para el Grupo Vox lo importante es que finalmente, han evitado que se expulsara a un diputado del partido después de “arbitraria aplicación de la Ley” que apuntaron, había hecho el presidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, después de que el diputado de Vox José María Sánchez hubiera retirado sus palabras. “Ni un paso atrás. Y a quienes intentan desviar la atención de lo que ha ocurrido hoy, para taparlo, de frente. Ya está bien”, escribió en su Twitter.