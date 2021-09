Quién es Kira López, la historia de la joven que se quitó la vida y que ha llegado al Congreso

La Salud Mental ha vuelto al Congreso. La sesión de control al Ejecutivo, a la que ha faltado la mayoría de los ministros, ha vuelto a situar los problemas relacionados con la Salud Mental en el punto de mira. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias cuándo tiene previsto el Gobierno impulsar la Estrategia Nacional de Salud Mental aprobada por la Cámara en julio de 2020. A lo que la titular de Sanidad ha respondido que el Gobierno está trabajando en ello y se prevé esté lista a finales de año.

🍊Cs logró impulsar una Estrategia Nacional de Salud Mental:



🔸Plan de prevención del suicidio

🔸Recursos para la detención precoz

🔸Más psicólogos y psiquiatras

🔸NO tabúes



🏛 @InesArrimadas “Que el Gobierno no se quede en las promesas que nunca llegan” #SesiónDeControl pic.twitter.com/Qs84ZP7faR — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) September 22, 2021

“Entre los jóvenes es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Son un drama que van en aumento. Tenemos que trabajar juntos. Desde Ciudadanos impulsamos esta estrategia. Le pido que no hagan anuncios que no llegan, le piden que implementen en su totalidad esta estrategia. No hay más tiempo ni vidas que perder”, ha respondido Inés Arrimadas, que en ese momento ha enseñado la foto de la joven Kira López que se quitó la vida recientemente.

⚠️ Más de 10 españoles se suicidan al día y es la principal causa de muerte entre los jóvenes.



✅ ¿Cuándo va a impulsar el Gobierno la Estrategia Nacional de Salud Mental aprobada en @Congreso_Es?



🏛 @InesArrimadas “Tenemos la obligación de priorizar este tema” #SesiónDeControl pic.twitter.com/nvgpoB9oXi — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) September 22, 2021

La niña, de 15 años, se suicidó camino de su escuela el pasado 19 de mayo, en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. Sus padres, a los que Arrimadas se ha referido durante la sesión de control, están llevando a cabo una fuerte campaña a través de las redes sociales para denunciar el caso de su hija.

Hoy hace 4 meses que Kira nos dejó supuestamente por #bullying aunque no descartamos otras causas. Ese día su madre @MaryJoLo70 y yo morimos con ella. Su pérdida nos hace pedir cambios a los legisladores para que su muerte sea la última. 💔 #StopBullyingForKira @No_AcosoEscolar pic.twitter.com/RPv1DfzefL — José López (@CiutadaBCN) September 19, 2021

La salud mental llega a la Cámara en un momento en el que el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en los jóvenes españoles, algo que nunca había pasado desde que se dispone de estadísticas. No en vano, a situación de la atención mental es de precariedad absoluta: tenemos menos de seis psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de media de la Unión Europea.

La preocupación por este asunto llegó al Congreso por primera vez de la mano de Más País y su diputado Íñigo Errejón que reclamó en el mes de marzo al presidente del Gobierno un plan de salud mental. En su intervención, Darias ha asegurado que el Gobierno espera aprobar la Estrategia Nacional de Salud Mental “en este periodo de sesiones”, que acaba en diciembre. De hecho, ha afirmado que el Gobierno está trabajando “intensamente” para que “en este periodo de sesiones” quede terminada la Estrategia Nacional de Salud Mental, y para ello ha pedido el “consenso” de todo los grupos de la Cámara baja.