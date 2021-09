La entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España va camino de convertirse en el nuevo foco político que puede poner al Gobierno entre las cuerdas. Tras la imputación de la ya ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, el Ejecutivo se esfuerza en trasladar que no existe caso alguno y que las actuaciones se llevaron a cabo “conforme a derecho”, a la par que desde Moncloa, como ha adelantado hoy LA RAZÓN, descargan todo el peso de la decisión en la ex titular de Exteriores con el objetivo de desligarse de cualquier responsabilidad penal que pueda acaecerse.

Pero la investigación en curso no será la única a la que deba atender el Gobierno. Desde la oposición, el PP ya ha anunciado que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Congreso para aclarar las circunstancias de la estancia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y desvelar quién dio las órdenes para su entrada y salida del país sin la documentación pertinente. Para el PP, la orden de autorización no la dio Laya, sino que el presidente del Gobierno estaba “al tanto del todo”. Es por ello que exigirán las “máximas explicaciones” y despejar quien es “la x” que dio la orden para que Ghali entrase en España.

Un anuncio realizado por la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha criticado las últimas declaraciones al respecto del presidente del Gobierno en Nueva York, tratando de zanjar la polémica asegurando que “el Gobierno de España hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley”. Para el PP, estas explicaciones parecen “una tomadura de pelo”.

El anuncio llega después de que el juez que investiga los hechos haya citado como imputada a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, y que se haya pedido la declaración de otros miembros del Gobierno. “Habla de que ‘se hizo’ y ‘se decidió’, ¿pero quién decidió?, ¿Quién era la x de esta trama?”, se ha preguntado la portavoz popular.

También el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha pedido a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que confiese “quien le dio desde el Palacio de la Moncloa la orden” para autorizar la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali. En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita a la Feria Internacional para la Producción Animal, FIGAN 2021, el vicesecretario nacional ha considerado “un hecho grave” que la justicia haya decidido citar como investigada a González Laya “por la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario”, informa Ep. “Es imprescindible conocer la verdad” y saber “quien dio la instrucción de que ilegalmente entrara el señor Ghali en España”, ha subrayado González Terol, quien también ha exigido que las explicaciones se den en el Congreso sobre “por qué hubo que cesar a la ministra de Asuntos Exteriores, si fue por este motivo, por obedecer las instrucciones que llegaron desde la Moncloa”.