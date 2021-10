¿En qué país votaron primero las mujeres? 90 años del voto femenino en España

El 1 de octubre de 1931 las mujeres españolas adquirieron el derecho a poder votar en unos comicios, pero no sería hasta dos años después cuando ejercerían el voto en unas elecciones. Los debates acerca de la reforma constitucional que lo conllevaría son aún hoy en día, 90 años después, recursos de los políticos españoles para conmemorar el aniversario con figuras como Clara Campoamor o Victoria Kent.

Este derecho se encuentra recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 21. En este se recogen las siguientes directrices: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente”. Además, la declaración expresa “la voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Algunos países se avanzaron a esta declaración y, aunque España no fue pionera a nivel mundial, el avance mostró un cambio muy significativo. Aún así, otros países como Nueva Zelanda (1983) o Australia (1902) adelantaron en más de tres décadas. Otros, como Finlandia (1906) o Noruega que lo aprobaría en 1913.

Esa fecha supuso un hito histórico tanto dentro como fuera de España. Con la consecución de este nuevo derecho las mujeres españolas adquirían, así, algo que otras ciudadanas de países cercanos tardarían años en tener reconocido. Italia o Francia serían dos estados que demorarían varios años esta aprobación en contraposición a España.

El país galo, por ejemplo, tardó más de 14 años de diferencia respecto a España en aprobar el derecho al sufragio femenino y no sería hasta 1946 cuando pudieron votar por vez primera. Francia, como Italia, no dejaría votar a las mujeres hasta 1945. Otro país del entorno, Grecia, tardaría incluso más que los dos anteriores. No fue hasta 1952 que se permitió a las mujeres de forma incondicional votar, aunque desde 1930 se les dejaba a aquellas que sabían leer y escribir en los comicios locales.

Cada año la fecha es celebrada por los políticos de primera línea de nuestro país. El hito, además, es motivo de disputa entre ellos debido a la controversia existente en la votación para conseguir el sufragio de las mujeres. Durante las Cortes Constituyentes de la Segunda República, uno de los momentos más recordados fue el de la discusión entre Clara Campoamor y Victoria Kent acerca de si otorgar a las españolas la posibilidad de votar en unos comicios.

Aunque finalmente el sufragio femenino fue aprobado con 161 votos a favor, 121 en contra y la abtención de 188 diputados. Este último dato representó el 40% de los diputados que podían votar en aquella propuesta. Una de las disputas más relevantes en el tema fue la negación por una parte de la izquierda de apoyar el derecho por, según sus argumentarios, estar influenciadas por la Iglesia y maridos.

Así las cosas, las mujeres votaron por primera vez en los comicios de 1933. En aquellas elecciones la derecha conseguiría la victoria algo que llevó a una parte de los que se negaban a aceptar el sufragio femenino a culpar a aquellos que habían dado apoyo dos años antes.

El mismo presidente Pedro Sánchez ha utilizado una foto de Clara Campoamor para lanzar un mensaje de felicitación por los 90 años de sufragio femenino. Para Sánchez, aún “queda mucho por hacer” en relación a los derechos de las mujeres y ha prometido impulsar nuevas leyes. En el Congreso de los Diputados, además, se ha celebrado durante el día de hoy un acto de homenaje a Campoamor donde han asistido todo tipo de personalidades como la Reina Leticia.