Alberto Rodríguez recurrirá ante Europa la sentencia ante el “descrédito de la Justicia”

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez, agotará todas las vías judiciales para demostrar su inocencia después de que el Tribunal Supremo le haya condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad por dar una patada a un policía en una protesta en 2014.

Según avanzaban fuentes de Unidas Podemos y ha confirmado el propio diputado, Rodríguez recurrirá la sentencia del Supremo y está dispuesto a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante lo que considera que es “el descrédito de la justicia española”.

Según fuentes de Unidas Podemos, “la sentencia sustituye la prisión por multa, lo que no puede implicar inhabilitación absoluta, sanción que no ha sido impuesta por el Tribunal Supremo”. El partido pone de manifiesto, además, la “relevancia de que dos magistrados han interpuesto un voto particular al considerar que la condena debería ser absolutoria”.

A juicio de Alberto Rodríguez, que defiende su inocencia desde el primer momento, su condena se ha dictado “sin ninguna prueba objetiva y con dos votos particulares demoledores en contra”. Cree el diputado que “el derecho a la manifestación cada vez es más pequeñito”.

Las reacciones de ministras y cargos orgánicos de Podemos no se ha hecho esperar. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de la formación ha asegurado que su compañero es una persona “comprometida”, que lleva “muchos años defendiendo a nuestra gente y los servicios públicos”. A su juicio “hoy sufre una terrible criminalización que busca mandarnos un mensaje, no te metas en política. Estamos a tu lado, seguimos con más fuerza”, le ha dedicado.

La formación morada ha expresado su malestar ante la condena. “Que vergüenza de Justicia” ha expresado en redes sociales. A juicio de Podemos se trata de “una Justicia que se arrodilla ante monarcas corruptos y criminaliza la protesta y a quienes se meten en política para mejorar la vida de la gente”.

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias ha sido clarificador en su mensaje. Ha tuiteado una foto del rey emérito junto a una de Rodríguez con el siguiente texto: “La justicia es igual para todos… Vergüenza”.

Asimismo, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ido en esa misma línea al llamar a Juan Carlos I “millonario y ladrón” por las “abundantes pruebas de que defraudó millones”, frente a un diputado de su grupo parlamentario sobre el que no hay “ninguna prueba”. En un segundo tuit, Echenique escribe un mensaje similar, con comparación al rey emérito, en inglés y dirigido a la Comisión Europea.