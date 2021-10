Los sindicatos piden la derogación de reforma laboral

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CC OO, Unai Sordo, han intervenido en el 40 Congreso Federal, dando un espaldarazo a Pedro Sánchez y al PSOE. El máximo responsable de UGT inició su intervención agradeciendo la gestión de la pandemia “han repetido mil veces una mentira diciendo que el presidente no cumple. ¿Cómo que no cumple? España es líder en vacunación y te comprometiste con los trabajadores y las empresas, con los Ertes, con los autónomos y el salario mínimo vital”. “Es un presidente que cumple”, apostilló el líder de CC OO, que recordó la “derogación de la reforma de las pensiones de Rajoy”, pero que también demandó ser más ambicioso. En la misma línea, el líder de la UGT demandó a Sánchez la derogación de la reforma laboral y le pidió que también cumpliera en esta cuestión como en el caso de las pensiones “Te comprometiste a derogar la reforma de las pensiones, y hoy la reforma de Rajoy es pasado. ¿Cómo que no cumple el presidente? Hoy las pensiones se revalorizan con el IPC no con el 0,25%”.

Álvarez abogó por la reforma de la reforma laboral porque “si los jóvenes quieren tener futuro no solo deben tener asegurado de trabajo, lo deben tener asegurado en condiciones de dignidad y hoy no lo pueden hacer. La precariedad es un cáncer que impide la emancipación de los jóvenes la hemos de erradicar”, apostilló, para luego lanzar un dardo a la CEOE “las patronales se escandalizan porque el SMI afecta a más convenios colectivos. Es verdad, tienen razón. Hace unos años solo 200.000 trabajadores estaban afectados por el salario mínimo, hoy tenemos a casi 4 millones de personas afectadas, porque los convenios están muertos”. Para el secretario de la UGT la reforma laboral del PP impide que se puedan negociar e hizo su petición “hay que derogar la reforma laboral y restituir la negociación de los convenios. La patronal debe saber que este es el camino porque si no vamos por este camino no avanzaremos como país”.

El líder sindical socialista calificó el congreso del PSOE como “importantísimo no solo para los socialistas, lo es para España y para la Unión Europea. Hoy Europa mira al PSOE con la esperanza de que la vieja socialdemocracia se remueve, incorpore nuevos valores como el feminismo plural e integrador, y vuelva a Europa”. Para Pepe Álvarez los ataques al PSOE se producen porque es la punta de lanza de la socialdemocracia y pidió a Sánchez “hemos de conseguir que la socialdemocracia española sea la avanzada de un nuevo contrato social y medioambiental, porque sin medio ambiente no hay estado de bienestar ni trabajo”.

También el líder de UGT se puso a disposición del Gobierno para luchar contra la ultraderecha que “ha vuelto a aparecer en Europa atacando a las organizaciones sindicales en Italia o pintando las sedes de los sindicatos en Murcia o en Madrid, y profanando la tumba de Pablo Iglesias o atacando los monumentos a Indalecio Prieto o Largo Caballero”. Álvarez cerró su discurso de forma contundente “ante la ultraderecha más libertad y más bienestar, y en esta batalla de parar los pies a la ultraderecha la UGT estará con el Partido Socialista. Viva el socialismo, viva la libertad”.