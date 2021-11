Pablo Iglesias recurre a Hitler para ridiculizar el izquierdismo de Bertín Osborne

Bertín Osborne y Pablo Iglesias. Una relación mediática marcada en el tiempo. El primero, llegó a tachar de “mamarrachos” a los líderes de Podemos en 2019 por criticar las donaciones del dueño de Inditex a la Sanidad. El segundo se cobró el insulto rechazando acudir a su programa “Mi casa es la tuya” en la que invitaba a todos los líderes políticos candidatos a la presidencia del Gobierno.

Los dardos del artista hacia el partido morado se han sucedido en el tiempo, azuzando sobre las presuntas irregularidades del partido por la financiación venezolana. Pero el artista ha saltado otra vez a la palestra esta semana cuando, en una entrevista en el diario 20 minutos ha asegurado que “él haría cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias”. En la citada entrevista, Osborne se calificaba de liberal. “Tengo mis principios, mis valores y mi ética muy arraigados. Si eso es ser conservador, lo soy en principios, ética y valores. En lo demás, completamente liberal y en algunos casos anárquico”, Aseguraba, además, que él haría “cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias”. “Si las hiciera afectaría a los políticos, porque les diría cómo gastar el dinero, cómo redistribuirlo en lugar de dárselo a los chiringuitos, que por ejemplo les pagaran a todos los españoles con lesiones cerebrales o discapacidad las sillas de ruedas, por ejemplo, que hay 400.000 en España. ¿Por qué no lo paga la Seguridad Social? Porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se lo gastan en otras cosas.”, afirma.

Ante esto, el propio Pablo Iglesias ha decidido reaccionar a través de sus redes sociales. Lo ha hecho ironizando sus palabras y sirviéndose de una de las escenas más conocidas de la mítica serie “Padre de Familia”.

″¿Cosas de izquierdas, Bertín?”, ha escrito el ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos, adjuntando una imagen en la que el protagonista de la serie, Peter Griffing, se aproxima a Hitler y le pregunta: “¿Qué haces? ¿Cosas? ¿Cosas... nazis?”

En la entrevista, Bertín Osborne reconoce que le han planteado “muchas veces” entrar en política. Al menos en hasta “tres o cuatro partidos políticos”, pero su respuesta ha sido tajante siempre. “Siempre les he dicho que no porque si estoy en política no voy a mangar y tengo que trabajar un huevo para mantener todo mi tinglado. Con el sueldo de político no me da para vivir. Y como tengo que trabajar y no voy a mangar, no me sale a cuenta”.

Por otro lado, el artista se ha confesado “desencantado” con la política, pero asegura que no solo él, sino “cualquiera que tenga dos dedos de frente”. Para él, el problema es “el mundo de los partidos”.