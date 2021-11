Podemos votará en contra de la ley de Sanidad sobre Equidad y Universalidad que prepara Carolina Darias

Una vez superado, en principio, el choque en el seno del Gobierno a cuenta de la reforma laboral, PSOE y Podemos vuelven a discrepar. Esta vez, el motivo de disputa se debe al proyecto de ley Equidad, Universalidad y Cohesión que se encuentra preparando el ministerio de Sanidad, que dirige Carolina Darias.

Fuentes de Podemos muestran su escepticismo por dicha ley que, argumentan, “mantiene intacta la ley 15/97 de privatización de la Sanidad elaborada por el Gobierno de José María Aznar”. El partido recuerda que en el pacto de coalición firmado en 2019, ambos partidos pactaron “avanzar en el blindaje de nuestro sistema público de salud”, apostando por “una sanidad que se base en la gestión pública directa”. Con ese objeto, los partidos integrantes de la coalición firmaron revisar la ley 15/1977, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema”.

Es por ello que el partido morado se negará a apoyar el proyecto de ley si no se reforma la citada ley porque, se defiende el partido, “Unidas Podemos no puede apoyar este proyecto de Ley porque UP defiende la Sanidad Pública y llevar a cabo un proceso de desprivatización de la Sanidad como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana”.

Una ley que podría llegar al Consejo de Ministros en breve y que se encontrará con el “no” de la cuota morada en Moncloa. Desde Sanidad informaron el pasado mes de octubre, sin embargo, que el anteproyecto establecerá las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios.