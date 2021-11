Las víctimas del terrorismo, tras la misión de la UE: dudas y confianza

La delegación de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo que durante tres días mantuvo diferentes encuentros con víctimas, miembros de la Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el Defensor del Pueblo en busca de respuestas para intentar comprender por qué hay hasta 379 crímenes de ETA sin resolver elaborará un documento con las conclusiones antes de tres meses. El informe, que se va a debatir y votar, se adoptará en el seno de la comisión y será público.

En dichas conclusiones reiterarán que, junto con las víctimas, piden «memoria, dignidad, justicia y que reine la verdad», ya que los derechos de las víctimas «han sido pisoteados».

A pesar de la buena voluntad de la misión, las víctimas del terrorismo se mantiene expectantes con esas conclusiones que no saben si podrá servir para resolver esos crímenes sin autor.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez asegura: «Les voy a dar una oportunidad». Sin embargo, subraya que si no crean una comisión de «juristas expertos» para ver si ha habido una «investigación efectiva», sería lo único importante que serviría. «Si lo hacen así, voy a aplaudir». Ordóñez recuerda que «si no van a ir sumario por sumario, no servirá de nada» porque con ello, la víctima podría poner una denuncia al Tribunal Europeo que abriría una puerta a poder revertir todo», apunta. Sabe que «si han pasado 40 años es imposible probar nada» pero subraya que «documentar la verdad es importante» y recuerda que las investigaciones de esos asesinatos sin resolver «las hemos promovido las víctimas» al tiempo que critica que sobre las causas de atentados en las que hubo heridos «no se ha investigado nada». Y es que la presidenta de Covite no pide empezar por los primeros casos, sino que les insta a comenzar «por la última década» donde aún, sin prescribir, hay casos sin resolver; «empezando por el último», el de Palmanova.

Para Dignidad y Justicia, peticionaria de la misión europea la visita «supone una inyección de moral a todas las familias de ETA con los casos sin resolver». El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero destaca que «es un paso más para acabar con la impunidad de ETA y sus derivaciones políticas-Bildu». «Confiamos» que, dentro de tres meses, en el Comité de Peticiones «se redacte un informe en el que pida a España y, principalmente a la Justicia, que estudie otras vías de resolución de los asesinatos ya que, como hemos explicado durante la misión –existe un tipo de autoría penal–

Y es que Portero insiste en que detrás del autor o autoría mediata por dominio de la organización es posible que pudiera resolverse hasta 65 asesinatos de los 376 impunes. «Los jefes de ETA pudieron evitar los atentados y no lo hicieron y por ello son también responsables».

Por otro lado, pide al Comité «que sugiera al Gobierno España que no beneficie penitenciariamente a los asesinos sin que antes hayan colaborado para esclarecer otros asesinatos», recordando que se han acercado al País Vasco a terroristas «con mucha información de asesinatos sin resolver sin pedirles nada a cambio». También espera que propongan a Europa que sugiera a España que en cualquier modificación de grado penitenciario sea exigible la colaboración expresa con la justicia para esclarecer los asesinatos sin resolver». –Hoy día solo se exige colaboración del segundo a tercer grado y también a libertad condicional. Pero no se exige del primer a segundo grado-.

Desde la AVT, advierten de que las víctimas pueden caer en una «falsa expectativa», «como si esa delegación viniera a España a resolver los casos pendientes de esclarecer cuando no es cierto. No tienen competencias para investigar nada ni potestad para reclamar ningún tipo de información a las instituciones», apuntan. Además, creen que «un caso sin resolver no necesariamente es un error del sistema o un incumplimiento de la obligación del Estado de investigar los crímenes» porque «llegar a esta conclusión es simplificar la cuestión».

Desde Acvot, su presidente, José Vargas se alegra de que viniera para valorar el abondo del Estado hacia las víctimas, pero «también hemos estado abandonadas por Europa». «No espero gran cosa de las resoluciones que adopten porque cualquier iniciativa chocará con los intereses que tiene el Gobierno con los terroristas y no moverá una ceja para dar cumplimiento a lo que les encomienden». Cree por tanto que la visita se enmarca en una «venta de humo».