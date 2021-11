La delegación de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo que durante tres días ha mantenido diferentes encuentros con víctimas, miembros de la Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvo su última reunión esta mañana con el Defensor del Pueblo en busca de respuestas para intentar comprender por qué hay hasta 379 crímenes de ETA sin resolver. De la visita surgirá un informe que será votado en la comisión de la eurocámara.

La eurodiputada francesa, Agnès Evren quien preside la misión apuntó que la cifra de crímenes sin resolver significa que hasta un 44% de asesinatos “siguen impunes” no pudiéndose brindar la justicia a las víctimas. Destacó que las víctimas no solo eran españoles sino también europeas. Dignidad y Justicia solicitó al Parlamento Europeo que abra una investigación motivo de la visita de estos tres días.

La delegación deliberadamente eligió iniciar esa visita en el Centro Memorial de Victoria, lo que supuso para ellos un buen paso para “comprender” lo ocurrido. Indicó que ayer también les emocionó conocer los testimonios de las víctimas “hemos sentido su sufrimiento y su frustración, y lo hemos compartido con ellos”.

También destacó las diferentes reuniones que han mantenido, y dijo que la misión reconoce los trabajos realizados por parte de la Guardia Civil y el sistema judicial donde han comprobado que en los primeros años había “falta de recursos, ausencia de leyes y también que hay países que no cooperan”.

“Algunos terroristas, aunque hayan obtenido beneficios penitenciarios no cooperan”, insistió Evren quien recordó que la mayoría de los asesinatos se concentran en País Vasco y Navarra y cómo la sociedad ha ayudado a que haya esta “impunidad”. Tildó la visita de “difícil” y puso voz a la petición de las víctimas que buscan la “verdad, la justicia y la dignidad”.

Los eurodiputados reconocieron la “complicidad” de estos casos al tiempo que comprenden la petición de que sean reconocidos como crímenes de Lesa Humanidad.

Tres meses para la conclusiones

El informe, que se va a debatir y votar, se adoptará en el seno de la comisión. Será público, y estará listo en un plazo máximo de tres meses, según confirmó la presidenta de la misión. Las conclusiones en las que quieren reiterar que, junto con las víctimas, pedimos “memoria, dignidad y justicia y que reine la verdad”, lo que subrayó la eurodiputada francesa ha sido “el sentido de esta misión”. “Nuestra obsesión es aportar ayuda a las víctimas para aligerar su dolor”.

Evren indicó que no pueden adelantar las conclusiones de ese informe puesto que “todavía no se ha elaborado”, pero el objetivo es “que las víctimas tengan justicia, ayudarles a esclarecer esos crímenes que siguen sin resolverse” y se comprometió a “estar a la altura” de los derechos de las víctimas.

En cuanto a los beneficios penitenciarios que reciben los etarras, dijo que han constatado, través de las observaciones que les han hecho llegar, que “a veces se dan beneficios penitenciarios a terrorista que no han colaborado para esclarecer los crímenes”. La europarlamentaria apuntó que habían llegado a España con una mentalidad “constructiva”, y no quieren enjuiciar al Gobierno ni a las instituciones españoles, sino que reclamar que las víctimas necesitan saber para aligerar su dolor. “La impunidad supone un doble dolor, es lo que más nos ha conmovido en estos días”. Nuestro objetivo es proteger la memoria de las víctimas.

Aseguró que, durante la visita, no han encontrado “freno” y que se han podido reunir con todo tipo de personalidades que les han aportado información para elaborar ese documento. “Ha sido una misión que nos ha aportado mucha información. Todas las preguntas que hemos planteado han recibido respuestas muy precisas y muy concretas”, destacó.

Insistió en el objetivo de la misión: “Aquí no estamos haciendo política sino defendiendo el interés de las víctimas. No hemos querido tener un enfoque político y no hemos encontrado ningún obstáculo”, apuntó.

La UE no tiene competencia para intervenir en el sistema penal de un país miembro, pero hay una directiva europea que hace referencia a los derechos de las víctimas y al antiterrorismo por lo que, la misión insistió en que “hay unos de rechos que se han pisoteado”. “Estamos defendiendo los derechos de la UE”.