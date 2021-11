Silencio absoluto. Eso es lo que se respiraba ayer en las filas de Podemos tras hacerse público que el Gobierno se había comprometido con Bruselas para extender a más de 25 años el cálculo de las pensiones. Es la única fórmula para poder tener acceso a los fondos de reconstrucción, pero contaba con el rechazo explícito de la formación que lidera Yolanda Díaz. Tanto es así que la vicepresidenta segunda aseguró hace casi un año que suponía un “recorte de las pensiones” y que lo “combatirían” con la fuerza de sus 35 escaños.

Sin embargo, ayer las filas moradas no levantaron la voz. Ha sido hoy, y por alusiones, cuando el ex líder de Podemos Pablo Iglesias, siempre ávido en este tipo de cuestiones ha entrado en la cuestión. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acusado a Iglesias, en una entrevista en RNE, de ser el culpable de que esta información saliese cada equis tiempo, como una “serpiente de verano”: “No entiendo la polémica. A mí me parece una serpiente de verano que puso en marcha hace ya un año Pablo Iglesias y que va saliendo de vez en cuando”

Y la respuesta del ahora tertuliano no se hecho esperar tras hacerse pública la cesión del Gobierno a la UE para obtener 70.000 millones de euros a fondo perdido. “La intención del PSOE de subir el cómputo de las pensiones no fue una “serpiente de verano”. Fue un documento distribuido por Escrivá que le llegó incluso a la prensa. Las “serpientes” ni siquiera tienen las patas cortas como las mentiras”, afirmaba tajante Iglesias.

La intención del PSOE de subir el cómputo de las pensiones no fue una “serpiente de verano”. Fue un documento distribuido por Escrivá que le llegó incluso a la prensa. Las “serpientes” ni siquiera tienen las patas cortas como las mentiras. Aquí la prueba👇🏻https://t.co/s1XIT1XFii https://t.co/ck5AIrNMhE — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 11, 2021

De esta forma, el exvicepresidente segundo del Gobierno quiere dejar claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido siempre esta opción, en todas las fichas enviadas a Bruselas. Y si bien en un principio se echó por tierra su plan para ampliar de 25 a 35 años el cálculo de la pensión, la propuesta de ampliación siempre estuvo sobre la mesa.