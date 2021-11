Silencio en Podemos ante el acto de unidad de Díaz en Valencia: solo Errejón y Garzón lo saludan

Silencio absoluto en el cuartel general morado. Ni un pronunciamiento público, ni tampoco en privado. La reacción ha sido nula por parte de la dirección estatal de Podemos ante el acto de unidad protagonizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, han protagonizado este sábado en el Teatro Olýmpia de Valencia.

Ni la secretaria general, Ione Belarra; ni la secretaria de Acción de Gobierno y ministra de Igualdad, Irene Montero; ni el secretario de Programa y portavoz parlamentario, Pablo Echenique, tuitearon ni retuitearon nada acerca de un evento político de referencia para la nueva plataforma de izquierdas. No habían sido invitadas, tampoco. pero sí acudió una delegación autonómica encabezada por el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, y la secretaria general de Podem, Pilar Lima. También estuvo Rosa Pérez, coordinadora de Esquerra Unida. El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, tampoco se inmutó en sus redes sociales.

Un silencio que chochó con los mensajes que sí esbozaron tanto el líder de Más País, Íñigo Errejón y el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, o el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que retuiteó el comentario en redes sociales de la vicepresidenta segunda del Gobierno. También lo hizo el diputado de Podemos, Antón Gómez Reino.

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, sí publicó “Qué orgullo” haciéndose eco de un mensaje de Mónica García en el que ésta se declaró “todavía emocionada tras un encuentro maravilloso con magníficas mujeres que compartimos que la política es bonita”, informa Servimedia. Un mensaje significativo, debido a las reticencias iniciales del ex morado a la plataforma.

El ministro de Consumo también dedicó unas líneas al acto. “Es muy importante este acto de hoy. Mujeres comprometidas que demuestran que es posible hacer otra política distinta a la neoliberal, y que esa es la vía para mejorar la vida de las familias trabajadoras. ¡Gracias por este necesario gesto!”, dijo.