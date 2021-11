Díaz, Colau, Oltra y García firman la unidad en Valencia: “El camino se hace andando y hay que hacer muchos actos como este”

Valencia es la plaza política de moda. El emplazamiento que todo político quiere ganar. La Comunidad Valenciana es el emplazamiento que ha reunido todos los focos políticos y mediáticos este otoño. PP y PSOE han celebrado en octubre aquí sus congresos refundacionales para engrasar sus direcciones de cara a las elecciones generales de 2023.

Casualidad o no, es el lugar donde hoy se han reunido las principales figuras femeninas de la izquierda. En el Teatro Olympia, en el centro valenciano. Lo han hecho para hablar de “otras políticas”, de la política cotidiana, de los retos sociales y políticos para el país. Organizado por la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha aunado las voces de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Más Madrid, Mónica García y la portavoz del MDyC en Ceuta, Fátima Hamed. Una foto potente, poderosa, que parece representar y marcar el cambio político que la izquierda asegura que llegará. Una imagen que no protagonizarán los pesos pesados de Podemos, que, a pesar del malestar interno, han preferido evitar la foto en pro de facilitar una alianza de izquierdas con Más País y Compromís, dos partidos que se encuentran divididos ante la posibilidad de forjar una alianza de izquierdas bajo el paraguas de Yolanda Díaz.

El acto que ha comenzado pasadas las once de la mañana, se ha visto empañado por la irrupción de una manifestación a su paso por el Teatro Olympia, en el momento que entraban las políticas de izquierda. Pero ello no ha impedido la aclamación popular con la que los asistentes han bendecido este acto. Al grito de “Presidenta” ha sido recibida Yolanda Díaz, que ha valorado estar en Valencia este sábado. “Estoy con mujeres a las que quiero y admiro”, ha sentenciado para asegurar que “la gente está esperando cosas diferentes”. No ha dudado ni un momento en calificar este acto como el primero de muchos. “Va a ser el comienzo de algo maravilloso”, ha aventurado.

Aunque no presenten ninguna plataforma, todas ellas lo tienen claro. Comienza una nueva era en la izquierda en la que dejan claro que quieren dejar de lado las siglas. Era la alcaldesa Ada Colau quien lo ha clarificado con más evidencia. “Somos diversas y nos gusta ponernos de acuerdo desde la diversidad”. Eso sí, no será un proceso inmediato y auguran más actos como el de este sábado en Valencia para ello. “El camino se hace andando y hay que hacer muchos actos como éste”, ha explicado la alcaldesa que ha llamado a dar más espacio al diálogo. “Nos tenemos que poner de acuerdo en premiar las buenas prácticas, quien dialogue más le damos más espacio y no a quien más grite”. Pero todavía había más. Colau ha sido quien ha pedido dejar atrás la batalla de las siglas. “Algo básico es sacar la política del electoralismo, de la batalla de las siglas”.

La líder de Más MadrId, Mónica García, ha hecho un alegato a la unidad y al diálogo. “La pandemia nos ha enseñado que somos vulnerables y que juntas somos mejores”. Además, ha destacado que todos ellas coinciden en lo que quieren hacer: “hacer política de lo cotidiano, la política de los problemas” y ha llamado a “normalizar un acto como éste en el que las mujeres nos ilusionamos”, además, ha aventurado que seguirán reflexionando en el futuro. “Hemos venido para quedarnos y no vamos a pedir permiso ni perdón”.

La líder de Compromís y vicepresidenta del Gobierno valenciano también ha hablado de la unidad, y de las que no están -por las ministras de Podemos-. Ha reconocido su marcada ausencia, pero ha rebajado su importancia. “Somos todas las que estamos, pero no están todas las que son”. Aún así, ha asegurado que cree que “representamos a muchas que no están y se sienten representadas por las seis mujeres que están aquí”. Es por ello que, con el objetivo de no dejar en un segundo plano a Podemos y, además, escenificar que la unidad incluye a a los morados, Oltra se fotografió este jueves con la ministra de Igualdad, Irene Montero.