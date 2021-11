El PNV juega sus cartas: dilata el “sí” a Moncloa en los Presupuestos ante la entente ERC-Bildu

El PNV no es imprescindible para que las cuentas públicas sean aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados. El apoyo de ERC, Bildu y de formaciones minoritarias dan ya los números al Gobierno. 182 votos a favor. Si bien Moncloa negociará y encarrilará un acuerdo con los nacionalistas vascos, lo cierto es que ya no es tan prioritario. Así los Presupuestos Generales del Estado serán aprobados en la Cámara Baja e iniciarán su tramitación posteriormente en la Cámara Alta.

Es por ello que los nacionalistas vascos, conscientes de este punto, despliegan su estrategia política de contraataque. La estrategia es la de desligarse, de momento, de la mayoría de los socios parlamentarios, fotografía con la que se da la imagen de que el bloque de investidura que da oxígeno al Gobierno de coalición sigue siendo débil.

El PNV, que hasta ahora era socio preferente del Gobierno, no da por cerrada la negociación presupuestaria y juega sus cartas. Se ven, sin embargo, “imprescindibles” en esta negociación y sacan músculo de que han sacado ya hasta 44 enmiendas, como por ejemplo la transferencia del ingreso mínimo vital, o la mejora de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad.

Aún así, avisan de que a pesar de haber dado el primer “sí” al Gobierno al no haber presentado enmiendas a la totalidad, el voto posterior afirmativo, todavía no está garantizado. De hecho, alargan incluso la negociación hasta el trámite en el Senado, ya que quedan cuestiones de carácter importantes por cerrar para los nacionalistas, como el tren de alta velocidad.

El PNV se muestra molesto con este cambio de socios, en el que el voto afirmativo de Bildu, es decir, el acuerdo, ha llegado antes que el de los nacionalistas vascos. Y lo han trasladado públicamente explicando que han sido unos “presupuestos un poco atípicos” porque normalmente, el PNV está acostumbrado a negociar de manera conjunta. “En esta ocasión, no por nuestra voluntad, sino porque el Gobierno lo ha querido así hemos ido negociando poco a poco”. “Esto sigue abierto y seguiremos negociando y hablando”.

Este malestar ha sido captado al momento por el Gobierno, que ha llamado incluso al portavoz en medio de la rueda de prensa. Una llamada del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, -negociador presupuestario por parte del Gobierno- que Aitor Esteban ha optado por colgar. “Luego hablamos”, ha zanjado.

“Hasta el rabo todo es toro”, ha especificado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, este miércoles en rueda de prensa. “Imprescindible no hay nadie, pero para no ser imprescindible -en referencia al cambio de socios del Gobierno por Bildu- tenemos un balance bastante bueno, pero no lo damos por cerrado porque hay cosas que el Gobierno tiene que seguir hablando con nosotros”.

Donde no ha habido sorpresa es en el voto de Teruel Existe. Su diputado, Tomás Guitarte, ha confirmado este miércoles su apoyo a las Cuentas de 2022 que esta semana se debaten en el Pleno del Congreso. No obstante, ha advertido que estará “muy vigilante” con la ejecución de los compromisos adquiridos con el Gobierno. En este sentido, ha defendido que su apoyo a los presupuestos se debe a su compromiso con los ciudadanos y la necesidad de que los recursos del Estado y los fondos europeos lleguen a empresas, particulares y administraciones, sobre todo para combatir la despoblación.

Ya en rueda de prensa, el diputado Guitarte ha subrayado que los PGE “contemplan partidas específicas contra la despoblación y merecen ese margen de confianza”. De hecho, ha sacado pecho de que durante la negociación del “sí” ha logrado igualar la inversión para la provincia de Teruel con lo presupuestado el año anterior, dado que para 2022 había sido reducida.

En este sentido, ha recordado que originalmente los presupuestos de 2022 contemplaban una caída de inversión para la provincia del 13 % frente a las cuentas de 2021, pero con las enmiendas se ha superado el importe, al pasar de alrededor de 14 millones a 21,5 millones.