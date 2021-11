Mayor Oreja: «No hay que pedir nada a Sánchez, hay que reemplazarle con una alternativa»

Nace Neos, una alternativa cultural para la regeneración moral y política de España. Busca ser “brújula” y lograr el reencuentro de nuestra nación con sus valores más esenciales: la vida, la libertad religiosa, de educación o el «concepto de la propia España». La ex líder del PP vasco María San Gil, el ex alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez o el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja están entre los impulsores de esta corriente de pensamiento que dará la batalla ante una corriente de pensamiento imperante hoy en nuestra sociedad con el objetivo de ser alternativa.

¿Que es neos, y cuál va a ser su misión?

Neos (norte, sur, este y oeste) es un esfuerzo para hacer un diagnóstico correcto de la sociedad, un aldabonazo ante una sociedad muy anestesiada. Se están cambiando todos los fundamentos de nuestra sociedad, los de un proyecto cultural, impulsado por ETA y Zapatero en 2004 en el que se trata de destruir los fundamentos cristianos de nuestra sociedad. Neos es una manera de decir que no podemos estar callados, ni estar acomplejados; es una manera de decir «no podemos seguir así».

¿Es posible esa regeneración moral y política?

Es el debate de los debates. Es posible dando importancia a la cultura de la vida, a la familia, a la dignidad de la persona, a lo que significa España, lo que significa la Corona y su papel; a lo que significan las amenazas globales, rebelándose a través de una alternativa cultural. No estamos, ni estaremos, en la política sino en las ideas, los valores, los principios, los fundamentos que es donde está la crisis.

¿Neos no se siente representado por ningún partido?

Nosotros no estamos en la política, nosotros creamos algo en el ámbito cultural y, lo que nos gustaría, es que los partidos que no están en el Frente Popular hagan una alternativa. Nosotros lo que decimos es que para que haya una alternativa política en España, antes, tiene que emerger una alternativa cultural. No ha habido un debate social y cultural sostenido por nuestro espacio político desde hace décadas. La izquierda, fundamentalmente, ya se ha olvidado de su papel en la Constitución, en la Transición y está en emerger en el proyecto destructivo. Puede haber también en la derecha un proyecto más totalitario, pero hoy aflora el proyecto de ruptura y de destrucción de la izquierda.

La izquierda se ha olvidado de su papel en la Transición y está en emerger en un proyecto destructivo

¿Qué acciones van a intentar emprender?

Neos es un intento para buscar movilización, líneas de acción; lo que tiene que ser una corriente cultural y eso es lo que tratamos de hacer. No es alcanzar el poder es que nuestras ideas y convicciones forman parte de una alternativa que hoy no hay en España. Por ejemplo, creemos que una civilización tiene que tener una dimensión religiosa. No todos tienen que compartir la fe que algunos tenemos, no se trata de imponer, sino de que no pisoteen, no destruyan.

¿El cristianismo y sus valores están en peligro?

Hay dos cosas asociadas en la sociedad de hoy que hay que entenderlas: el dinero y el marxismo cultural, y sueñan unos por unas razones, y otros por otras, en crear un orden social sustitutivo del que tenemos. Todo esto, culturalmente empezó cuando se legitima y legaliza el aborto en los 70. Luego se sofistica ese mal, y llega la ideología de género, la más difícil de combatir hoy, y culmina en la eutanasia, donde ya se socializa el mal. Esa es la moda dominante y es tan poderosa por la asociación del dinero y del marxismo cultural.

ERC y PNV van a pasar a la «fase nacional» tras los Presupuestos. ¿Ve más cerca un referéndum?

Yo lo que veo es que, el que se acerca al poder, es ETA, confirmando así que, los mal llamados «procesos de paz» significan que tú dejas de matar y yo te doy el poder. ¿Que es exactamente lo que está sucediendo? El proceso lógico y natural es que ETA gane al PNV las siguientes autonómicas. En Cataluña, el poder de la izquierda es una realidad con ERC: una Gobierna, la otra no; pero los dos cogobiernan España con Sánchez. Los Presupuestos y las cosas pequeñas les dan igual. Esquerra necesita el Frente Popular de España para tener más fuerza allí. Y, ETA necesita gobernar en el País Vasco y para eso necesita a Sánchez. Podemos son para unos, unos maquetos y para otros unos, charnegos, pero al final, los dos elementos esenciales son ETA y ERC, y digo ETA y no Bildu, porque Bildu no existe, es un invento, el único proyecto, además del PNV ha sido y sigue siendo el de ETA en el País Vasco.

ETA se acerca al poder y el proceso lógico es que gane al PNV en las próximas autonómicas

¿Cómo puede participar los que se sientan representados en esa plataforma?

Ese es nuestro reto. Probablemente tenemos que sumar a más pensadores, no para hacer tesis doctorales sino para comunicar la esencia de esos fundamentos cristianos, movilizadores, a los que creen para proyectos, a muchos jóvenes...

Entre sus acciones está la de la defensa de la lengua en las CCAA. El Gobierno ya ha dicho que no va a obligar a Cataluña a cumplir la sentencia del castellano y Pablo Casado ofrece un 155 educativo. ¿Qué se puede hacer como sociedad civil?

Las cosas imposibles no hay que pedirlas, hay que remplazar a Sánchez, no hay que pedirle nada. ¿Para qué se le pide la aplicación del 155 si cogobierna con ERC? ¿Para qué pierdes el tiempo? Unos y otros no pueden esperar nada con este Gobierno, no hay que pactar nada con él. Lo que hay que hacer es crear una alternativa y saber que hay una pieza en la alternativa política que es más de fundamentos cristianos y otro más liberal, y habrá dos o tres siglas, no entro en lo que hay que hacer en la política, pero lo que hay que ser es alternativa, alternativa y alternativa. Lo demás, con todo respeto, es perder el tiempo.