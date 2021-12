Inocencio Arias: “España está más dividida que hace 40 años, al final de la dictadura”

Una mirada amplia, una reflexión que denota sabiduría e inteligencia. Es lo que ofrece de nuevo Inocencio Arias (Almería, 1940), que no se deja nada en el tintero, como acostumbra. En su nueva obra, «Esta España nuestra» (Plaza Janés) disecciona con un preciso bisturí los acontecimientos sucedidos en la política reciente y sus consecuencias para la política exterior, así como sus repercusiones en la imagen de España.

Con el aval que le otorga ser uno de los diplomáticos más prestigiosos de nuestro país, el experto regresa tras su exitosa obra «Con pajarita y sin tapujos» y ofrece al lector un análisis certero sobre la unidad de España, la memoria histórica, los retos a los que se enfrenta la Monarquía, hasta el auge y la posterior pérdida de credibilidad de Joe Biden, o la posición de la iglesia en España, y la responsabilidad del Gobierno de coalición en la «cuarteada» imagen en el exterior de este país.

El diplomático, que presentó ayer su libro en el teatro Ateneo de Madrid, profundiza en cómo la política del Gobierno de coalición incide y repercute en nuestra imagen como país. «El Gobierno tiene un problema de imagen, no tiene credibilidad en los datos económicos, que se refutan desde fuera a cada instante», explica Arias en conversación con LA RAZÓN. Es precisamente la composición del Ejecutivo de coalición lo que, a su juicio, no convence en Europa. «Lo que en nuestro entorno es visto con recelo es que tiene en el Gobierno a comunistas, y tiene el cáncer de Cataluña que nos descoloca».

El autor, que responsabiliza de la división y el deterioro de la imagen de España al Gobierno, afirma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «la quinta columna de los que quieren romper España». La expresión, acuñada en la Guerra Civil, viene a expresar la existencia de un grupo no declarado que mina, debilita a un ejército o a una empresa política, recuerda el autor. Fundamenta este término con el que califica a los miembros de Moncloa en algunos de los últimos hechos acontecidos, como con el caso del menor de Canet de Mar, que exige poder cursar sus estudios en castellano y catalán. «No mueve un dedo ante el lavado de cerebro en las escuelas separatistas donde se remacha que ellos no pertenecen a España», cita. En la obra Inocencio deja clara su convicción de que «en el exterior ven con escepticismo el futuro de España como nación». A su juicio, «España está más dividida que hace 20 o 40 años, casi más que en la última época del franquismo y con más corrupción», declara. Arias no solo advierte de los cuidados que necesita nuestro país en materia de política exterior, sino que también da un salto al otro lado del charco. Reflexiona sobre los otros efectos que ha dejado la pandemia en Estados unidos, destacando la victoria de Biden sobre Trump, o el empleo de la vacuna como arma diplomática. Cree el autor que «la nefasta gestión de la pandemia por parte de Trump fue decisiva para la llegada de Biden a la Casa Blanca». En cuanto a Trump, Inocencio Arias encuentra similitudes con el presidente del Gobierno español, como que «son divisorios, polarizadores» o que «no les importa dar dentelladas a la Constitución o al Poder Judicial», explica.

En cuanto al posible regreso del Rey Don Juan Carlos, el diplomático cree que si bien «puede traer algún quebradero de cabeza a la Corona», nadie puede oponerse a su vuelta, «a un hombre al que la Justicia no ha condenado y trajo la democracia».