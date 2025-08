Corrupción: Europa ve inacción en Sánchez

Tirón de orejas del grupo de Estados contra la corrupción, Greco, que «llama la atención» al Gobierno de España por «la falta de avances» en la materia. Este viernes se desveló el informe de seguimiento que la institución paneuropea, compuesta por 46 países y perteneciente al Consejo de Europa, aprobó en su última reunión plenaria, que se celebró en junio.

La conclusión es que sigue habiendo muchas tareas pendientes para acabar con una lacra que, ahora, vuelve a hacer mella en la vida pública con escándalos como el del «caso Koldo», que ha puesto en la picota a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. Dos nombres clave en la trayectoria de Pedro Sánchez.

En este contexto, el Greco lamenta una serie de incumplimientos. En total, 19. Tales como las recomendaciones sobre el papel de los asesores o la ausencia de iniciativas para reformar los aforamientos, que antaño el hoy jefe del Ejecutivo prometió suprimir cuando no era más que un candidato a La Moncloa.

Además, el organismo internacional destaca que no hay ninguna medida en vigor para poner coto a los lobbies, que vuelven a estar en la diana por el «caso Montoro» o la participación de José Blanco en la adjudicación de infraestructuras señaladas por la Justicia. Otro punto débil de nuestro sistema: que no se obliga por ley a que los altos cargos publiquen toda su agenda. Una recomendación más que no se cumple.

A juicio de este organismo, España, en resumen, ha pasado por alto muchas de las propuestas que le viene trasladando desde hace años. Por ejemplo, en 2019 expresó la necesidad de extender el régimen de incompatibilidades que tienen los políticos con funciones ejecutivas a los asesores, a los que exigía la misma transparencia e integridad. Nada. No se ha llevado a cabo.

La Oficina de Conflictos de Interés

En materia de incompatibilidades, el Greco pone el foco en la Oficina de Conflictos de Interés, donde el Partido Popular llevó su ofensiva por el rescate de Air Europa, del que –según los populares– Pedro Sánchez tendría que haberse inhibido por las relaciones comerciales de su esposa, Begoña Gómez, con la matriz de la aerolínea.

Según el citado informe, esta oficina, que depende del Gobierno, «sigue careciendo de verdadera independencia y presupuesto propio». En otro capítulo, incide sobre las puertas giratorias entre la Administración y la empresa privada, y plantea «reforzar las restricciones posteriores al empleo para los cargos políticos».

En cuanto a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, lamenta «deficiencias persistentes» en la aplicación de recomendaciones para reforzar la Policía Nacional y la Guardia Civil. «La contratación y los nombramientos discrecionales siguen requiriendo una mayor transparencia», apunta sobre la Policía. De la Guardia Civil, valora «mayores progresos», en particular por el «desarrollo del Sistema de Integridad» y el «Plan de Acción de Ética Profesional».

En positivo, el Greco celebra «mejoras a través de iniciativas» como el «Plan de Acción para la Democracia», aprobado en Consejo de Ministros, pero todavía pendiente del trámite parlamentario; y la «Ley de Administración Abierta», que igualmente sigue pendiente de publicarse en el BOE. También señala que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno han ganado una mayor independencia.

El PP: "Sánchez está cada vez más solo"

Para el PP, las conclusiones que arroja el Greco, organismo extranjero, evidencian que «el presidente del Gobierno está cada vez más solo y más desacreditado dentro y fuera de España». Sobre la falta de medidas contra la corrupción aplicadas por el Ejecutivo se pronunció ayer Miguel Tellado, secretario general: «¿Cómo va a luchar el Gobierno de Sánchez contra la corrupción si ha dado lugar a los mayores casos de corrupción de la democracia?». A lo que se auto respondió: «Pues imposible». Porque, recordó, «el Gobierno se inició borrando los delitos de otros y ha acabado a atrapado por los delitos propios».

A sabiendas de que la corrupción es uno de los principales elementos de desgaste en las filas socialistas, el PP registró ayer en el Congreso de los Diputados una petición para exigir la comparecencia de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia. No hay tregua. Ni siquiera en verano.