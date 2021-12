Algunos mendrugos se niegan a la evidencia de que hay que ponerse la mascarilla, y hacen mal. Hay que llevar la mascarilla por mucho que Sánchez y Simón dijeran otrora que no sirve para frenar al virus y que es mejor ir por ahí con el careto al aire. La mascarilla al principio era innecesaria, ahora fundamental. Por eso hay que subirle el IVA. En verano no hacía falta llevarla, ahora sí, pero no tanto si entras al restaurante o juegas al futbol. El virus es muy respetuoso con la gente en esos escenarios, y te persigue por la calle si vas sin ella. Incluso hubo que llevarla en algún momento en verano dentro del mar, que es muy traicionero. Lo recomendaron Feijóo y Bonilla.

Pero Ayuso no. Al de Murcia le gusta que te pongas la mascarilla incluso cuando duermes, aunque si roncas no, porque roncar enmascarado es perjudicial. Dicen que es lo que pensaba el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y que por eso Mañueco lo ha laminado. No es verdad. A mí la mascarilla en invierno me encanta. Da calorcito. Me la pongo incluso cuando Sánchez no la prescribe. Y cuando la prescribe, me la quito. A veces la autoriza y otras la prohíbe. Es por tu bien. Hay que cerrar restaurantes y ocio nocturno, proclama Aragonés.

Por el bien de los hosteleros: todos al paro. En Madrid están abiertos los bares también por nuestro bien. Y creo que ahora va a salir Sánchez diciendo que por el bien de España, la luz ha subido un 500 por ciento desde que él gobierna. Lo mismo que va a pasar con el gas. Siempre por tú bien. Se trata de consumir menos luz para salvar el planeta. Al planeta lo salvas y la gente que se busque la vida o se muera de frío. Con mascarilla. O sin ella.