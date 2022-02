Bildu da oxígeno a Moncloa a pesar de su “no” a la reforma laboral: “No vamos a hacer política irresponsable para que este gobierno caiga”

La negociación para aprobar el real decreto de la reforma laboral de este jueves en el Congreso de los Diputados sigue en el aire. Los socios reafirman su “no” al texto pactado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos si Moncloa no se abre a presentarla como proyecto de ley para su posterior mejora en el trámite parlamentario. Todo el Ejecutivo se encuentra volcado para aprobarla en estas 48 horas sin cambiar “ni una coma” para que los actores del diálogo social no se descuelguen de la misma y todavía confían en el tiempo de descuento.

Sin embargo, Bildu, BNG, JxCAT y la CUP se mantienen en su “no” a aprobar la reforma laboral con el apoyo de sindicatos y patronal. Critican que estos actores “blinden” el texto y extienden sus juicios a Podemos en este sentido. De hecho, desde el BNG, Junts y la CUP han sido muy severos con sus palabras hacia Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno. “No nos han llamado. Nos lo esperábamos del PSOE, pero no de ellos”, han precisado. Mientras, Más País y Compromís ha confirmado este martes que apoyará el real decreto tras haber alcanzado avances con el ministerio de Trabajo, fuera del decreto para impulsar un plan de choque de la Inspección de Trabajo contra las jornadas laborales excesivas y los abusos en la contratación a tiempo parcial, así como un marco de colaboración sobre precariedad y salud mental con la creación de un comité de expertos. Aún así, advierten desde el partido que no les agrada la suma con Ciudadanos y piden cuidar la mayoría de la investidura. “Romper la mayoría no me parece una buena idea”, ha lamentado Joan Baldoví.

“Es una reforma que llega coja, muy lastrada por las presiones de Bruselas y por haber convertido a la patronal en un socio preferente con derecho a veto”, lamenta Bildu, que asegura que sigue negociando para “convencer al Gobierno para que se tramite como proyecto de ley”. En palabras de la portavoz Mertxe Aizpirua no es “ni la reforma que queríamos ni la que prometió el Gobierno”. Según su análisis “se nos ha presentado un menú cerrado, bloqueado y condicionado por las presiones de Bruselas y la patronal que no quiere cambiar ni una coma. O lo tomas o los dejas es lo que se nos ha trasladado”. Para el partido es “inadmisible” permitir que “la patronal imponga un veto cuando es el Congreso quien tiene la potestad de modificar las leyes”.

Ante el escenario de ruptura del bloque de la moción de censura en la votación de este jueves, Bildu ha asegurado que, si bien “puede dejar heridas abiertas”, este grupo no va hacer una “posición obstruccionista”. Es decir, que el jueves, por su parte, no supondrá el fin de la alianza de izquierdas que sostiene al Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados. De esta manera, Bildu da oxígeno a Ejecutivo. “No vamos a hacer política irresponsable para que este gobierno caiga”, ha explicado Aizpirua. “Es posible que el bloque de investidura se rompa y si se rompe, lo que hay que hacer es trabajar para rehacerlo”. La portavoz ha asegurado que quiere que “la legislatura continúe y lo haga desde la izquierda”. Eso sí, a pesar de mantener que no quiere que “el bloque de la investidura se resquebraje”, pide “una reflexión al Gobierno” y que “no decida cambiar de rumbo por futuras contiendas electorales”.

Desde el BNG, su diputado Nestor Rego se mantiene en el “no” a la reforma laboral. “PSOE y Unidas Podemos están incumpliendo un compromiso. Están negando la capacidad del legislativo al negarse a tramitarlo como proyecto de ley”. Por su parte, desde Junts han reiterado su “no” porque “están muy lejos” de la reforma laboral, que han calificado como “un parche”.