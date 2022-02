Belarra y Montero evitan arropar a Díaz en el debate decisivo de la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno defiende esta mañana en el Congreso uno de los proyectos más personales y a los que se ha dedicado en exclusiva durante meses. El decreto de la reforma laboral que este medio día saldrá adelante con los votos de Ciudadanos y los partidos minoritarios de la Cámara Baja al no conseguir arrancar el voto favorable de los republicanos, un escenario que Yolanda Díaz ha tratado de evitar hasta el último minuto negociando hasta hoy mismo con ERC para evitar así la ruptura del bloque de investidura.

Con el apoyo del grupo parlamentario de Unidas Podemos, y del grupo socialista, la vicepresidenta ha desgranado el contenido completo de la reforma laboral y ha mandado mensajes claros a ERC lamentando que “la norma más importante de la legislatura” se sustancie en debates “superficiales” y dirigidas al campo “de las rivalidades partidistas”. Sin embargo, la vicepresidenta no ha contado con el apoyo de las ministras de Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al igual que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se encuentran en el pleno que debate la convalidación de la reforma laboral. Tan solo han acudido al inicio del pleno, ausentándose cuarenta minutos después. Tampoco ha acudido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero se debe a que el también líder de Izquierda Unida sigue confinado tras contagiarse de coronavirus. Ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha acompañado a la vicepresidenta, simbolizando unidad, al entrar juntos en el pleno del Congreso. El ministro de Unidas Podemos que sí se encuentra en el pleno es el titular de Universidades, Joan Subirats.

Las ministras Belarra y Montero, junto a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, se encuentran a estas horas participando en la jornada “Una Ley para proteger a todas las familias”, donde se presentará un Libro Blanco para un nuevo marco nacional sobre apoyo y protección familiar, según detallan las agendas de las ministras. Un acto que ha sido organizado por el ministerio de Derechos Sociales. Según la agenda de las ministras, regresarán al pleno para estar presentes a la hora de la votación de la convalidación de la reforma laboral.

Un gesto que no ha pasado desapercibido en las filas moradas. De hecho, el ex líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, lo ha señalado en su cuenta de Twitter. “Lo de las ministras de Igualdad y Asuntos Sociales dejando sola a Yolanda Díaz en la defensa de su apuesta más importante de la legislatura es un termómetro moral y político: explica bien quienes son y enfrente de quienes están”.

Entiendo que el Ministro de Consumo sigue confinado.



Lo de las ministras de Igualdad y Asuntos Sociales dejando sola a Yolanda Díaz en la defensa de su apuesta más importante de la legislatura es un termómetro moral y político: explica bien quienes son y enfrente de quién están. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) February 3, 2022

Horas después de que empezara el pleno, la ministra de Derechos Sociales ha compartido a través de sus redes un mensaje defendiendo la reforma laboral que será convalidada esta tarde y en el que ha evitado valorar la suma con la que se aprobará la normativa. “Es una reforma que ataja la temporalidad y reequilibra la balanza hacia la negociación colectiva para que los/as trabajadores/as puedan defender sus derechos. Gracias, Yolanda Díaz”.