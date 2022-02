La reforma laboral rompe el bloque de investidura: ERC y PNV votarán “no”

La reforma laboral ha llegado al Congreso de los Diputados para su convalidación. Un acuerdo histórico, con sindicatos y empresarios, y que ha logrado algo también inédito en esta legislatura. El nuevo marco laboral ha roto el bloque de investidura, la suma que Pablo Iglesias logró armar en 2020 y mantener para la aprobación de dos Presupuestos ha saltado por los aires. Enfrente, aparece la “geometría variable” que tantas veces intentó Moncloa, para no depender de los independentistas, pero que no se había llegado a materializar. Ahora, la necesidad de percibirse como útil por parte de Ciudadanos, en plena campaña en Castilla y León ha permitido vencer las reticencias existentes.

Al rechazo de ERC y EH Bildu a la reforma laboral, se ha unido esta mañana, el del PNV. Los nacionalistas, calificados de “socios prioritarios, por el Gobierno han anunciado su voto en contra de la convalidación. En su cuenta oficial de Twitter, el grupo ha asegurado que ha tomado esta decisión, horas antes de la votación, “tras haber tratado infructuosamente, incluso esta mañana, de incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos, demanda que Gobierno, patronal y sindicatos conocían hace meses (y que no altera el acuerdo del diálogo social)”.

‼️ Tras haber tratado infructuosamente, incluso esta mañana, de incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos, demanda que Gobierno, patronal y sindicatos conocían hace meses (y que no altera el acuerdo del diálogo social), el Grupo Vasco votará 'no' a la Reforma Laboral — EAJ-PNV Kongresua (@EAJPNV_Congreso) February 3, 2022

Esta exigencia, que suponía la tramitación del decreto como proyecto de ley- algo a lo que se oponía el Gobierno, pero también los agentes sociales-, es lo que ha llevado al grupo vasco a anunciar que “votará ‘no’ a la Reforma Laboral”. La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es un extremo que ni empresarios ni sindicatos quieren tocar, lo que complica, incluso que se pueda acordar fuera de la citada reforma, pero en otras normas del marco laboral.

La “preocupación de Díaz”

La vicepresidenta segunda ha comenzado su intervención con un agradecido saludo a los líderes sindicales Unai Sordo y Pepe Álvarez que se encontraban en la tribuna del Congreso para seguir el debate de la reforma laboral. Díaz ha reconocido que la convalidación le generaba “ilusión” y “preocupación”. Ilusión porque “es una norma decisiva para revertir la reforma laboral del PP”. Para la ministra de Trabajo hoy era el día para decidir si “se confirma para siempre la reforma agresiva del PP y recibe una vez más su aval o dejamos atrás el modelo de precarización y contratación pirata que tiene la derecha”. “Esta y no otra es la encrucijada, esto y no otro es lo que debatimos aquí. Una norma que en cada uno de sus preceptos recupera derechos”, ha dicho.

Antes de entrar a relatar los contenidos de la norma, Díaz ha reconocido su “preocupación” por no haber podido conseguir que “al respaldo del diálogo social se sume el de esta Cámara amplificando el consenso”. “He de reconocerlo, no lo he logrado. No he conseguido hablar del contenido de la norma, no he logrado trasladarles lo que conlleva este decreto ley, porque a cambio solo he escuchado que eran proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante que no cambia nada...”. “Me entristece que una norma, la más importante de esta legislatura se sustancie en debates superficiales que no ayudan a superar el descrédito de la política, instalado en las rivalidades partidistas”, ha lamentado.

La vicepresidenta ha insistido en que esta reforma se contrapone al modelo del PP y la votación de hoy supone “decir sí o no a la norma del Partido Popular”. “¿Van a decirle que no a esto? ¿Que si por ustedes fuera volverían al modelo del PP? Explíquenselo a los trabajadores de Cádiz, de Endesa, a las camareras de piso...., que si por ustedes fuera estos trabajadores mañana se levantarían sin este derecho que ya está en vigor”, ha desafiado a los socios que votarán en contra junto a PP y Vox.