La AVT denuncia que el “Gobierno traidor” traslada a seis etarras asesinos al País Vasco y Navarra

“Hala, a pasar lista de prioridades”. Esta semana ha debido de haber mucho movimiento en el grupo de Whats app que EH Bildu comparte con los cabecillas de la red de apoyo a los presos de ETA. Una vez más, y ya van 302, “el de Madrid” ha dado el visto bueno al traslado de seis asesinos etarras”. De esta manera y haciendo referencia al informe de la Guardia Civil sobre contactos del entorno proetarra con el Gobierno para el asunto de los presos, la Asociación de Víctimas del Terrorismo se queja de siete nuevos traslados de reclusos al País Vasco y Navarra. “ de ellos seisncon delitos de sangre. Con la friolera de doce muertos a sus espaldas. Doce familias rotas que hoy han recibido la llamada de nuestras psicólogas para comunicarles que los asesinos de sus familiares serán trasladados a cárceles cercanas a sus lugares de origen tras firmar una carta tipo que ya ha quedado ampliamente demostrado que no es en absoluto una señal de arrepentimiento ni de reinserción”, subraya.

“Todos los 302 traslados han sido dolorosos e inmorales, pero nos llama poderosamente la atención que, en unas semanas en las que un informe de la Guardia Civil ha dejado al descubierto la interlocución habitual que existe con el entorno de los presos de ETA y que, en contra de lo que se nos aseguró, sí que había una estrategia para modificar la política penitenciaria más allá de la mera aplicación de la Ley, se produzcan nuevos acercamientos. Su prepotencia, indiferencia e ignominia hacia las víctimas del terrorismo no tiene límites. Aprovechamos también para señalarle al señor Marlaska que la AVT no miente. El informe de la Guardia Civil no miente. Eso que él llama “relacionesminstitucionales” (¿Es ETA una institución, señor Marlaska?) ha sido el detonantemnpara que el día 2 de abril vayamos a salir a la calle en Madrid a decir que hastanaquí hemos llegado con este Gobierno traidor”.

Con estos movimientos sólo quedan ya 77 presos de ETA fuera del País Vasco y Navarra. Los presos beneficiados en esta ocasión son:

José María Dorronsoro Malaxecheberría. Del Centro Penitenciario de Pamplona a San Sebastián. Fue condenado a 26 años de cárcel por cooperar en el atentado con coche-bomba contra un convoy de la Policía Nacional, el 11 de junio de 1987. El atentado provocó cuantiosos daños materiales en los vehículos y en viviendas del barrio de Loyola de San Sebastián. Además, cuatro personas resultaron heridas. También fue condenado a 16 años de prisión por ser considerado cómplice en un atentado contra el Gobierno Militar de San Sebastián cometido por el comando Donosti de ETA el 7 de julio de 1987. La explosión causó importantes daños materiales y lesiones de diversa consideración a cuatro militares.

Ana Belén Egües Gurruchaga. Del Centro Penitenciario de Asturias a un centro penitenciario del País Vasco. En 2004 fue condenada por la Audiencia Nacional a 83 años por el asesinato del policía nacional Luis Ortiz de la Rosa. En 2006, fue condenada 323 años de prisión como autora del atentado que acabó con la vida del general Justo Oreja Pedraza. En 2014 la Audiencia Nacional la condenó a 30 años de prisión por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

Francisco Javier Gallaga Ruiz. Del Centro Penitenciario de Daroca a un centro penitenciario del País Vasco. En abril de 2006 fue condenado a 343 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida del militar Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. También cumple condena por la colocación de un artefacto en la urbanización Jardín de la Reina en 1997, que acabó con la vida del peluquero militar Domingo Puente y dejó varios heridos.

Maite Pedrosa Barrenechea. Del Centro Penitenciario de El Dueso al centro penitenciario de San Sebastián. En 1998 fue condenada a 32 años de prisión por su participación en el atentado que acabó con la vida del guardia civil Fernando Jiménez Pascual. En 1999 fue condenada a 351 años de prisión como responsable del asesinato de Miguel Ángel Ayllon. En el año 2000, el Tribunal Supremo elevó la condena impuesta a Maite Pedrosa al considerarla cómplice del asesinato del concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril. El alto tribunal limitó la complicidad de Pedrosa a la muerte planeada de Alberto Jiménez-Becerril, dejando fuera su participación en el homicidio terrorista de su mujer, Ascensión García.

Luis Enrique Garate Galarza. Del Centro Penitenciario de El Dueso (Cantabria) al centro penitenciario que corresponda en el País Vasco. Condenado en 2012 a 54 años de prisión por participar en el secuestro del industrial alavés Lucio Aguinagalde Aizpurua. En el operativo policial para liberar al empresario, el 2 de noviembre de 1986, resultó muerto Genaro García de Andoain Larrinaga, responsable de la Ertzaintza.

Mikel Mirena Otegui Unanue. Del Centro Penitenciario de Pamplona al centro penitenciario que corresponda en el País Vasco. En 2012, la Audiencia Nacional le condenó a 34 años de prisión por el asesinato en 1995 de los ertzainas José Luis González Villanueva e Ignacio Mendiluce Etxeberri. En 2013 el Tribunal Supremo confirmó la condena.

Miguel Santiago Izpura García. Del Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) al Centro Penitenciario de Pamplona. En 2001 fue condenado por la Audiencia Nacional a 27 años por su participación en el atentado que le costó la vida al capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa en mayo de 1984.