La Policía detiene a cinco pakistaníes que preparaban atentados contra los “enemigos del Islam”

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco ciudadanos pakistaníes -en Barcelona, Gerona, Úbeda (Jaén) y Granada- por su presunta participación en los delitos de colaboración con organización terrorista, enaltecimiento e incitación a la comisión de actos terroristas. La operación ha culminado con la desarticulación del grupo de seguidores, que instaba al asesinato de quienes se manifestaran en contra del Islam. La operación demuestra, tal y como adelantó LA RAZÓN, que tanto la Policía como la Guardia Civil van a seguir con sus investigaciones y detenciones en Cataluña.

La investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información de Barcelona y la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número Seis y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Gerona, Granada, Jaén y Murcia, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia policial EUROPOL.

Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2020 tras el atentado cometido por el pakistaní Zaheer Hassan Mahmood en París. El autor hirió de gravedad a dos personas junto a las antiguas instalaciones de la revista satírica Charlie Hebdo. Posteriormente, se comprobó que Zaheer Hassan Mahmood estaba vinculado a un movimiento pakistaní que promueve el asesinato de todo aquel que blasfeme contra el profeta o el Islam.

Ante este nuevo fenómeno terrorista, la Comisaría General de Información y la Brigada Provincial de Información de Barcelona abrieron una vía de investigación para detectar perfiles radicales seguidores de este movimiento en España. Los detenidos compartían arengas de extrema violencia . Asimismo, enaltecían las acciones de terroristas que habían cometido atentados en Europa y en Pakistán contra personas consideradas blasfemas.

Para mantener una estructura ideológica cohesionada, este movimiento había constituido un aparato de propaganda en nuestro país, que creaba contenidos para difundir y consolidar su ideología violenta contra los que critiquen el Islam. Los cinco detenidos han ingresado en prisión.

Zaheer Hassan Mahmood, el atacante de París, se radicalizó por videos de predicadores en su país de origen. De 26 años de edad había pasado los días previos a su ataque con cuchillo viendo predicadores extremistas en YouTube y TikTok en los que se atacaba a Francia y Charlie Hebdo.“No podía comer. Estaba llorando viendo los videos”, dijo Zaheer a los investigadores. Semanas antes, la revista había vuelto a publicar caricaturas del profeta Mahoma, que muchos musulmanes consideraban una blasfemia, para marcar el inicio de un juicio contra los complices del ataque a la revista.

Mahmood no era un tipo muy avezado aunque sí fanatizado, ya dijo que no sabía que la revista se había mudado de oficina después del atentado de 2015 y supuso que las dos personas a las que cortó con un cuchillo de carnicero eran empleados de la publicación. Las víctimas, que trabajaban para una productora de televisión sin vínculos con Charlie Hebdo, sufrieron heridas graves. Mahmood, del pueblo de Kothli Qazi en la provincia de Punjab, había entrado en Francia con documentos falsos que lo mostraban como menor no acompañado, lo que le permitía solicitar asilo.

Los investigadores de la brigada antiterrorista descubrieron en su teléfono y en el ordenador un vídeo en el que no asumía el atentado en nombre del Estado islámico o Al Qaeda, que emitieron fatwas contra Charlie Hebdo y sus periodistas. Sólo hablaba de su oposición a la publicación de las caricaturas del Profeta. “Hoy 25 de septiembre (de 2020), yo los voy a condenar”, decía Zaheer.