Feijóo no confirma que se vaya a presentar al congreso

A la salida de la reunión Feijóo aseguró que “salimos con un partido normalizado hasta que se celebre el congreso, con una propuesta sobre quien presidirá el congreso y una fecha de para su celebración donde se elegirá al nuevo presidente del PP”.

Feijóo reconoció que no va a hacer ninguna valoración sobre si se presentará o no al congreso: “Intento ser un apersona previsible, seria y respetuosa y no voy a confirmar su me presento a un congreso que aun no está convocado. Yo he salido de un congreso donde nos presentamos cuatro candidatos y se perfectamente que vengo de un congreso democrático”. También afirmó que agradece a sus compañeros que me hayan animado a que se presente “pero el que lo tengo que decidir soy yo. Cuando se convoque tendrán una valoración y sabrán cual es mi decisión”, sentenció.