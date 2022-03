El Gobierno pide confianza a los grupos sin concretar medidas

Pedro Sánchez quería llegar este jueves al Consejo Europeo visibilizando la imagen del respaldo unánime del Congreso de los Diputados para dar una respuesta consensuada a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania que se materializará en un real decreto la próxima semana que dará luz verde el Consejo de Ministros. Para ello, el ministro de Presidencia y las vicepresidentas iniciaron una carrera de fondo para reunirse con todos los grupos parlamentarios.

Este miércoles terminaron las citadas conversaciones con los grupos parlamentarios para avanzar en el Plan de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la guerra, que, sin embargo, han quedado paralizadas hasta que se sustancie el debate del Consejo Europeo de este jueves y viernes. El Ejecutivo ha pedido a los grupos parlamentarios fe ciega en cuanto al plan a desarrollar, sin concretar ni una sola medida específica a las fuerzas políticas, a pesar de la amplia batería de iniciativas presentadas por los grupos; desde bajar impuestos (PP) o subir los impuestos a las eléctricas y grandes fortunas(Podemos, Bildu, ERC, entre otros). Esta es la sensación generalizada que cunde tanto entre los partidos aliados como en la oposición. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, pidió hacer un «esfuerzo de país» para avalar un paquete de medidas sin concretar, que sí evitará una bajada impositiva, como pide el Partido Popular. «Es el momento de la unidad. Solo podemos afrontar este problema tan complejo haciendo un gran llamamiento a todas las fuerzas del país. Espero que después de esta ronda, el decreto tenga un apoyo muy mayoritario», pidió Félix Bolaños tras cerrar las rondas. El ejecutivo se ve con el aval necesario por las múltiples conversaciones que ha mantenido en estos días, tanto con los agentes sociales, como con las comunidades autónomas y en base al acuerdo de la conferencia de Presidentes de la Palma, presiona al PP para que respalde su hoja de ruta.

Desde ERC rebajaban esas expectativas del Ejecutivo, al igual que hicieron días anteriores, Más País, Bildu o el PP. «No traían ni un sólo papel, no nos han explicado nada. Ya sospechábamos que querían la fotografía», criticó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Para los republicanos, Moncloa no debe escudarse en la Unión Europea para dilatar las decisiones en materia económica que a su juicio deben adoptar ya. Sin embargo, según trasladan fuentes parlamentarias, el Gobierno ya ha avisado que no quiere tomar medidas que después pueda tumbar Bruselas. Según las citadas fuentes, el Ejecutivo debería apresurarse y tomar medidas sin miedo a «pagar la multa» por saltarse el consenso europeo. Desde Más País y Compromis la sensación es la misma. Ambos partidos reclamaron ir adelantando medidas con el fin de que después no fueran negociadas in extremis.