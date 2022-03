Ayuso denuncia en Bruselas “indefensión y guerra de fiscalías”

La polémica por el enfrentamiento entre las dos Fiscalías coincidió este miércoles con el segundo día de visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la capital comunitaria. Tras entrevistarse con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, Díaz Ayuso volvió a negar ante los periodistas que el contrato con su hermano contenga alguna irregularidad. “Ahora hay una guerra entre fiscalías ajena a la Comunidad de Madrid. Hay una sensación de indefensión y si alguien nos pide más información, actuaremos. Está todo correcto. Es una cuestión de que se aclaren y nos digan cuándo acabe. Nadie sabe qué pasa, nunca había sucedido algo así. Hay interés en prolongarlo, en ensuciar. Cuando no hay nada, no te que queda más que ser paciente”.

La presidenta volvió a desmentir que su hermano haya salido beneficiado y pidió igualdad de trato respecto a otros contratos también firmados durante la época de la pandemia por el resto de las administraciones y tramitados por procedimiento de emergencia.

“No ha habido malversación de fondos, de este contrato no he tenido conocimiento hasta un año más tarde. No puedo hacer más que defenderme. No me siento víctima, sólo digo que estoy indefensa porque no sé qué más explicaciones dar”, abundó Ayuso quién también negó que alguno interlocutores con los que se ha reunido estos pasados martes y miércoles en Bruselas le preguntara sobre este asuntos.

“Es una guerra política para intentar desgastar. No he usado un solo euro de dinero público ni un minuto en beneficiar a nadie. No hay uso indebido de los fondos, no hay más que hablar”, intentó zanjar la Presidenta.