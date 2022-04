La alcaldesa de Gijón, contra los hombres: “Me empeño en creer que no son animales sino seres humanos”

Si en los últimos días la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, se había convertido en el foco de todas las miradas al referirse a las empleadas de hogar marroquíes como las “muchachas que vienen a limpiar”... Hoy la polémica sigue en el PSOE, pero se desplaza hasta Gijón y su alcaldesa, Ana González. Sus desafortunadas palabras sobre los hombres, en el 33º Congreso de la Fundación Socialista Asturiana, han provocado una lluvia de críticas.

Durante la conferencia “Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual”, la regidora socialista se manifestaba así: “La dignidad de los seres humanos y, os voy a decir una cosa, hasta la dignidad de los hombres, que yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos. Que sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales. Yo tengo este empeño, no lo sé. Y que no son pura explosión fisiológica descontrolada. Tengo aquí alguna médica. Son así, ¿no?”. Unas palabras que han provocado una polvareda en las redes sociales tras ser compartidas por el portavoz de Foro Asturias en el Ayuntamiento, Jesús Martínez Salvador.

Ana González, alcaldesa de Gijón. Abro hilo pic.twitter.com/nhllLDImI5 — Jesús M. Salvador (@ChusMarSal) April 5, 2022

La conferencia “Asturias con futuro feminista: diálogo contra la violencia sexual” pasó así a un segundo plano tras sus palabras, que traen a la memoria otros momentos de la vida política de Ana González, ya que no es la primera vez que la alcaldesa de Gijón se convierte en protagonista por sus polémicos argumentos.

En agosto del año pasado, tras finalizar la Feria de Gijón, González decidió prohibir los toros de cara al futuro tras enterarse del nombre de dos de los astados lidiados en la Feria de Begoña: “Feminista” y “Nigeriano”. En su argumentación, aseguraba que se habían “cruzado” varias líneas y que “una ciudad que cree en la integración, igualdad de hombres y mujeres no puede permitir este tipo de cosas, como utilizar los toros para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos. Se acabó el contrato de los toros».

Hace apenas unos días, la regidora asturiana volvía a poner trabas para celebrar una feria taurina, la de Carlos Zúñiga. En esta ocasión no habló de racismo, igualdad, derechos humanos... no, ahora el problema eran las obras y la seguridad de los ciudadanos. «Mientras yo sea alcaldesa no voy a incurrir en ningún riesgo para las personas», así comunicaba la regidora socialista las últimas deficiencias encontradas en el graderío de la plaza. Sin embargo, la alcaldesa, lejos de subsanar las deficiencias encontradas, anunció que se realizaría un nuevo estudio en profundidad de la plaza. ¿El objetivo? Retrasar la concesión de los permisos para la celebración de festejos este año, lo que, según declaraba el empresario Carlos Zúñiga, es una «artimaña rastrera contra los toros».

Críticas de la oposición

Uno de los primeros en reaccionar a las palabras de Ana González fue el presidente del PP de Gijón, Pablo González, que pedía explicaciones a la regidora: “Asombra escuchar el tono jocoso, el estilo irrespetuoso y el contenido denigrante hacia el comportamiento de los hombres borrándonos como personas, convirtiéndonos en un colectivo irracional incapaz de controlar sus impulsos». Asimismo, exige al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que se posicione sobre estas polémicas declaraciones sobre los hombres: “Queremos saber si las comparte y las ratifica”.