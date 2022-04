La delegada del Gobierno en Ceuta quiere que abran la verja para que “venga la muchacha” a limpiar

“En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que vengan las muchachas. Empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde...”. Con estas palabras expresaba la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, su deseo de que se reabra la frontera, cerrada desde marzo de 2020.. Un comentario entre risas y tono de humor que no ha sentado nada bien. Hay que recordar que esas “muchachas” son las empleadas de hogar marroquíes que hasta hace dos años trabajaban en la Ciudad Autónoma. Más de 2.000 estaban regularizadas y otras muchas estaban bajo la economía sumergida.

Machista, rancio, clasista, racista y, sobre todo, “impropio de una representante ‘progresista’ del Gobierno de la Nación”. De este modo han calificado dos dirigentes de Ceuta Ya el comentario de la cara visible del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Ceuta.

La chacha, mi muchacha, la mora o mi morita son términos que llevo escuchando desde pequeña y que, incluso, antes de ser consciente de todo lo que implicaban, he llegado a usar. Ilusa de mí, pensaba que habíamos dejado atrás esa mezcla de racismo y clasismo que perpetúa el trato — julia ferreras (@ferreras_julia) April 1, 2022

“Señora Mateo, hace tres semanas compartimos espacio en diversas reivindicaciones feministas; hoy, sus vergonzantes declaraciones me dejan claro que el que usted practica es un feminismo ‘blanco’, rancio, arcaico e impropio de una representante ‘progresista’ del Gobierno de la Nación”, le recriminaba la secretaria de Igualdad de Ceuta Ya, Julia Ferreras.

No era la única, la secretaria de Cuidados y Bienestar del mismo partido, Suad Ahmed Mohamed, arremetía contra Salvadora Mateos por sus “vergonzantes” palabras. “Las declaraciones de la Delegada del Gobierno en las que se refiere a las trabajadoras del hogar transfronterizas como ‘las muchachas’ no sólo son clasistas por la utilización de un término degradante que todas y todos deberíamos rechazar de una vez”, aseguraba la dirigente política y añadía que “también lo son por su enfoque, por transmitir la idea de que las verdaderas ‘víctimas’ del cierre fronterizo no son los propias trabajadoras, sino las mujeres privilegiadas que se han quedado sin que nadie les limpie sus casas”.

También lo son por su enfoque, por transmitir la idea de que las verdaderas "víctimas" del cierre fronterizo no son los propias trabajadoras, sino las mujeres privilegiadas que se han quedado sin que nadie les limpie sus casas. — Su♓ (@suad1789) April 1, 2022

Críticas y reproches aparte, la delegada del Gobierno en Ceuta se vio metida en este lío mientras explicaba que “no tiene noticias” que apunten a una reapertura “próxima” de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos. Aseguraba que eso no debería ocurrir hasta que el paso del Tarajal sea “seguro”, ya que aún no se han finalizado las obras. Así, adelantaba que la tercera fase de los trabajos de renovación de la infraestructura fronteriza estará terminada “a primeros de junio”, y que durante ese mismo mes prevé tener implantados los sistemas tecnológicos de control biométrico de personas, que incluirán un formato Schengen ordinario y otro específico para los residentes en la provincia marroquí de Tetuán que pueden acceder a la ciudad sin visado.

Una vez finalizadas las obras, señaló que los trabajadores transfronterizos serán los primeros en poder cruzar la frontera, tanto los que se quedaron o regresaron a Marruecos tras el cierre de la frontera el 14 de marzo de 2020, como los que optaron por permanecer en la ciudad para conservar sus empleos, pese a quedarse en un limbo y no estar reconocidos como residentes legales en territorio español. Sin embargo, Salvadora Mateos confía en que sí haya Operación Paso del Estrecho (OPE) este año.