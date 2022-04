Feijóo tras el encuentro con Sánchez: “No tengo ninguna buena noticia para los trabajadores, las familias ni las rentas medias y bajas”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en rueda de prensa tras su encuentro en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para analizar el encuentro que ambos han mantenido durante casi tres horas de conversación. Se trata de la primera reunión en el Palacio de la Moncloa tras el nombramiento de Feijóo como presidente nacional del PP el pasado 2 de abril y la segunda institucional tras la reunión que ayer mantuvo en la Zarzuela con el Rey Felipe VI.

Pese a subrayar la “prontitud” con la que ha sido recibido, tan solo unos días después de ser nombrado líder de los populares, y destacar que ha sido “una reunión cordial, muy cordial”, ha subrayado que ha sido “mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado”. El líder de los populares ha llegado a la reunión con varias medidas económicas para paliar los efectos de la crisis económica sobre las familias, entre ellas “un ajuste importante de las conductas económicas, así como agilizar las medidas económicas o bajar impuestos y el gasto superfluo del gobierno”. Todas ellas, rechazadas por Pedro Sánchez, según ha subrayado.

No en vano, en materia económica ambos plantean recetas enfrentadas para combatir la crisis y la inflación. Mientras el gallego habla de bajar el IRPF, en Moncloa no barajan de momento la reducción de impuestos, condición sine qua non para sellar los otros acuerdos que están sobre la mesa. Es por ello que Feijóo considera que su objetivo, que era sacar un compromiso al presidente Sánchez sobre la economía, no se ha logrado. “No tengo ninguna buena noticia para los trabajadores, las familias ni las rentas medias y bajas”, ha dicho Feijóo que ha mostrado cierto malestar por acudir a la reunión sin un orden del día.

A renglón seguido, Feijóo ha mostrado su perplejidad ante la negativa del Ejecutivo de tramitar el decreto de medidas económicas como un proyecto de Ley, de manera que todas las fuerzas políticas puedan aportar ideas. “Lo quiere convalidar sin más. no esta dispuesto cambiarlo ni mejorarlo”, ha subrayado Feijóo que ha incidido que “sin modificaciones” no es posible apoyar el decreto. De hecho, ha apelado a que el Ejecutivo se apoye en la mayoría de la legislatura para sacarlo adelante. En este punto, ha incidido en que Sánchez “no le ha pedido el apoyo del real decreto ley”, al menos, esa, ha dicho, ha sido su sensación tras no recibir el apoyo de ninguna de sus propuestas.

El jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un calendario concreto en la renovación de los órganos constitucionales. Sánchez ha planteado a Feijóo renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional en dos meses, antes del 12 de junio y además, le ha propuesto impulsar de manera inminente la reforma del voto rogado (antes del 20 de abril). En palabras del líder de la oposición, durante la conversación con el Ejecutivo “han quedado en retomar las conversaciones”, sin aclarar si se cumplirá o no este plazo.