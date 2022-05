El canal de Youtube por el que Ucrania reclama a un bloguero prorruso

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama decretó ayer la puesta en libertad provisional del bloguero Anatolii Sharii, que está reclamado por Ucrania acusado de estar al servicio de Rusia desde 2014. Fue detenido el miércoles en Tarragona por delitos de alta traición e incitación al odio que las autoridades ucranianas achacan, entre otra cosas, a su canal de Youtube con varios miles de seguidores, según la documentación a la que ha accedido LA RAZÓN. El magistrado considera que no concurren las circunstancias para mantenerlo en prisión, aunque le ha prohibido salir de España hasta que Kiev formalice su petición de extradición.

Anatolii Sharii de 44 años tiene nacionalidad ucraniana y el 15 de marzo de 2022 la Fiscalía general de Ucrania ordenó su detención internacional. La Interpol comunicó a la Audiencia Nacional que había sido detenido esta semana y ayer por la mañana el Juzgado Central de Instrucción 4 escuchó su versión. Su defensa la ejerce el abogado Gonzalo Boye quien es conocido por defender, entre otros, al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o, más recientemente al periodista español Pablo González (quien, por cierto, continúa en prisión provisional en Polonia acusado de espiar a Rusia).

En la orden de detención emitida por la Fiscalía Ucraniana se describe cómo Sharii es sospechoso de formar una «conspiración criminal» junto a la televisión rusa, compañías de radio y organizaciones del mismo país para ayudar en una «agresiva influencia destructiva propaganda contra Ucrania». Dice la Fiscalía del país actualmente en guerra que Sharii publica contenido «poco fiable, incompleto y sesgado» que incitan a la enemistad con su territorio y alteran la integridad, la democracia y el orden constitucional. Estos hechos los enmarcan entre 2014 y 2020, señalando la gravedad porque ya entonces Ucrania estaba siendo objetivo ruso con la invasión del Donbás.

La fiscal del país del Este remarca incluso que el acusado utilizaba manipulación psicológica a través de las redes sociales y las retransmisiones en directo que han servido para la desestabilización social y política allí. El canal de Youtube de Sharii (Anatolin Shari) continúa activo con varios 2,9 millones de seguidores y otros tantos ceros en reproducciones. Incluso hay vídeos subidos en los últimos días con títulos como «el embargo energético y la pobreza» o «Día de la victoria sobre el Rusismo».

Por todo ello, el Tribunal del distrito de Solomianskyi en la ciudad de Kiev decidió en marzo que se le localizara y en base al Convenio Europeo de Extradición, Ucrania reclama que lo arresten. Así lo hizo la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Tarragona y lo llevó directamente a los calabozos de la Audiencia Nacional. La vista se celebró ayer.

«Al no concurrir los presupuestos necesarios para decretar la prisión preventiva del reclamado», expuso el magistrado Calama en su auto de libertad, y dado «el arraigo del reclamado en nuestro país» no procede la prisión. La Fiscalía, por su parte, también había solicitado la libertad provisional. No obstante, el juez señala que debe comparecer cada quince días en el Juzgado, así como aportar un número de teléfono y un domicilio para estar localizado. También se le ha retirado el pasaporte con la prohibición de viajar a cualquier lugar. Todas estas medidas decaerán si en cuarenta días Ucrania no formaliza el expediente para llevárselo extraditado.