Pillan a Aberto Garzón comiendo jamón y bebiendo cerveza en la Feria de Abril

La Feria de Abril de Sevilla está dando mucho que hablar y no solo por los famosos que allí se congregan. Más allá del maravilloso mundo del corazón y las influencer hay otro, el de la política. Y, aunque en un ambiente festivo todo es diferente, las redes están siempre atentas para recordar o más bien recriminar ciertas actitudes. Son muchos los políticos que pasan por las casetas de la feria, pero no todos logran captar la atención de los focos como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y su compañera de filas, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Ambos se han convertido en los reyes indiscutibles del salseo andaluz.

Vayamos por partes. ¿Recuerdan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre retirar de los menús del día la cerveza y el vino? Si no es así hagan memoria porque la siguiente imagen ha desatado la ira de muchos. Se trata de una imagen de Garzón rodeado de amigos en una de las casetas de la Feria de Sevilla. Hasta aquí nada que matizar, de no ser porque aparece junto a una copa de cerveza y comiendo jamón. Sí, como lo oyen, jamón del bueno. Juntamos cerveza y jamón serrano... y el lío ya está montado.

Hay que señalar que la polémica surge porque el ministro Garzón desaconsejó en su día la ingesta de jamón serrano y aceite de oliva por ser perjudiciales para la salud. Y hace apenas unos días, el Ministerio de Sanidad tenía que dar marcha atrás a su recomendación de eliminar el alcohol de los menús del día de bares y restaurantes que lo ofrecían «por defecto».

“El ministro Garzón con la carne española a la que difama en la mano y en la Feria de Sevilla. ¡Olé!”, escribía en redes sociales la diputada de Vox por Almería, Mercedes Jara. También desde el sindicato Solidaridad le recriminaban al ministro: “No comas carne, que contamina”. Las respuestas, todas en la misma línea, no han cesado desde que si hicieron públicas las fotos, convirtiendo Twitter en un polvorín. “Lo desaconseja para el populacho, para él no. Haz lo que yo te diga pero no lo que yo haga. Consejos vendo que para mí no tengo. ¿Hay algún progre coherente?”, manifestaba otra internauta. Algunos lo definen ya como “el señorito Garzón”.

Zasca de Yolanda Díaz a un hostelero

La otra reina indiscutible del día de ayer en la Feria de Sevilla fue la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Hace unos días los hosteleros la retaron a acudir a una caseta y servirse ella misma la cerveza, tras sus críticas por los horarios de los camareros. Pues dicho y hecho, Díaz fue a una caseta y se sirvió su propia jarra de cerveza, eso sí, sin traje de gitana.