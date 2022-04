Sanidad rectifica: el vino y cerveza se quedan

El Ministerio de Sanidad ha tenido que dar marcha atrás a su recomendación de eliminar el alcohol de los menús del día de bares y restaurantes que lo ofrecían «por defecto». La sugerencia formaba parte de uno de los «objetivos y acciones asociados a promoción, prevención y capacitación ciudadana» que integra la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV), que hoy ha sido aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial del SNS, en el que están representadas todas las comunidades.

Tal y como informó el martes LA RAZÓN -que tuvo acceso al borrador del proyecto- la sugerencia rezaba así: «colaborar con establecimientos de restauración para promover la dieta mediterránea como modelo de alimentación cardiosaludable -sin incluir en ella el consumo de alcohol-». Y precisamente es esta última «coletilla» a la que se han opuesto algunas comunidades y ciudades autónomas -tanto del PP como del PSOE-, que han pedido a Sanidad que elimine esa frase de la Estrategia.

Un «buen vino»

La información que señalaba la intención del Ministerio de que las bebidas alcohólicas no estuvieran dentro de la oferta de menús del día ha provocado hoy una cascada de reacciones, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Las más «sonadas» han sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la del portavoz socialista de la Cámara regional, Juan Lobato.

La primera ha publicado en su cuenta de la red social Twitter una foto en la que se la puede ver una copa de vino blanco acompañada del mensaje: «Un buen vino como el que los señores del gobierno nos quieren prohibir».

Lobato, por su parte, tardó menos de cinco minutos en subir su propia foto, pero en este caso con vino tinto: «Hora de comer y un buen vino de Madrid, no falla», ha escrito junto a una imagen en la que aparece él mismo con una copa de tinto.

Recomendar, no prohibir

La reacción del departamento que dirige Carolina Darias no se hizo esperar. «Desde el Ministerio de Sanidad reiteramos que es una información falsa que se vaya a obligar a bares y restaurantes a no dar vino o cervezas en sus menús», ha señalado esta tarde el Ministerio a través de un comunicado. En su lugar, Sanidad explica que la Estrategia establece «recomendaciones de hábitos saludables y no contempla prohibiciones de ningún tipo». «Por tanto, es falso que se vaya a eliminar de los menús del día bebidas como el vino o la cerveza», insiste.

Asimismo, el Ministerio ha cargado contra algunas informaciones que no dejaban claro si se trataba de una recomendación o de una normativa. «La difusión de informaciones no veraces de este tipo perjudica la calidad de los mensajes relacionados con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud», lamenta el departamento.

Mortalidad cardiovascular

La ESCAV tiene como objetivo «conseguir mejorar la salud cardiovascular de la población y promover la adopción de hábitos de vida saludable».

La Estrategia contiene diversas líneas de actuación, como la mejora de los resultados en salud cardiovascular y la calidad de vida, la sensibilización y capacitación de la población en salud cardiovascular, la optimización del abordaje multidisciplinar, la promoción de estilos de vida saludables y prevención en salud cardiovascular, la implementación de la continuidad asistencial y abordaje de comorbilidades, y la capacitación y formación de los profesionales implicados, entre otras.

Asimismo, apuesta por la reducción del tabaquismo, la promoción de actividad física y la alimentación saludable, el empoderamiento de la ciudadanía en salud cardiovascular y la mejora del control de la hipertensión arterial. También incluye propuestas de mejora en diagnóstico precoz, atención sanitaria en red, unidades multidisciplinares y de rehabilitación cardiaca.

Se trata de un ambicioso plan para tratar de revertir las cifras de la morbimortalidad de las enfermedades ligadas al corazón en España, que costaron la vida de cerca de 120.000 personas en 2020 y son la principal causa de ingreso hospitalario.

La Estrategia, que ejecutarán, como corresponde a sus competencias, las comunidades autónomas, tiene una vocación integral, ya que incluye desde medidas fiscales y de precios– para hacer más accesible la alimentación saludable a las clases más desfavorecidas– hasta medidas de concienciación social – como campañas para favorecer la dieta mediterránea y penalizar el consumo de alcohol y tabaco – pasando por refuerzos en la atención sanitaria.