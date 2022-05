Rufián avisa a Sánchez con “pegasus”: “Las relaciones están viviendo su peor momnto”

La visita del Rey Juan Carlos I y la crisis por el espionaje están marcando la semana del Gobierno. Los socios de investidura buscan explicaciones a ambas cuestiones, que pueden convertirse en un problema que desborde a la La Moncloa, si no es capaz de controlarlo. De hecho, Gabriel Rufián ha advertido, 48 horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez por “pegasus”: “Las relaciones están viviendo su peor momento”, ha señalado en el Congreso, aunque ha evitado avanzar qué consecuencias tendría una intervención del presidente del Gobierno que no aclarara los motivos del espionaje.

El portavoz de Esquerra ha insistido en las exigencias de crear una comisión de investigación para que “pasen y den explicaciones los responsables”, hacer cambios en la Ley de secretos oficiales y “medidas y un compromiso” para que “no se vuelva a repetir”. Los republicanos no han planteado ninguna medida concreta para el pleno sobre “pegasus”, aunque Rufián ha avanzado que hará todas las preguntas posibles para aclarar lo sucedido y que apoyarán la proposición de Ley impulsada por el PNV para hacer cambios en el CNI.

En cualquier caso, Rufián tampoco ha querido superar la línea de la ruptura con el Gobierno porque, a su juicio, su partido tiene que mantener un “equilibrio entre denunciar el agravio constante del PSOE y la utilidad de gente”. El portavoz de ERC también ha criticado la presencia del Rey y el papel del Gobierno.

La portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, ha avisado a Esquerra que los partidos independentistas no deberían de dar apoyo al Gobierno mientras “no muestre voluntad por aclarar” la crisis del espionaje. La portavoz de la CUP, Mireia Vehí, también ha presionado por ese ámbito y ha asegurado que ERC “no puede seguir negociando” con el Gobierno. “La mesa de diálogo no tiene sentido si se continúa sin dar explicaciones o si se nos miente sobre el espionaje. No es posible que se continúe investigando con condiciones de honestidad”, ha afirmado Vehí, presionando a Esquerra.

Visita del Rey

Tanto Podemos, como EH Bildu, Más País y Compromís han criticado duramente al Rey Juan Carlos I por su visita a España. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que la visita ha sido “vergonzosa” y ha señalado que la “inviolabilidad” del Rey es un “problema estructural” para la democracia. “Constata de forma material que, desde la Corona, se puede delinquir sin reproche penal”, ha afirmado Echenique, que ha pedido también que se desbloqueen leyes como la de despenalizar las injurias a la Corona. Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha afirmado que la Casa Real “está fuera de control democrático” y ha criticado que el Rey Juan Carlos I se ha marchado con los “mismos interrogantes” con los que llegó.

Por su parte, Más País ha presentado una proposición de Ley para regular la inviolabilidad para circunscribirlo a la actividad del monarca como jefe del Estado. Íñigo Errejón ha recordado que es la tercera vez que se presenta esta iniciativa, aunque todas las anteriores han quedado bloqueadas en la propia Mesa del Congreso al quedar frenadas por PSOE, PP y Vox. Errejón ha pedido el apoyo del PSOE recordando que Pedro Sánchez dijo no estar de acuerdo con la regulación actual de la inviolabilidad, mientras que Joan Baldoví ha afeado la actitud “chulesca” del Rey.

Ciudadanos

Edmundo Bal ha explicado que su partido ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso para instar al Gobierno a impulsar una reforma de la Constitución que suprima el concepto de “nacionalidad” del artículo 2. “Queremos someter a votación esta concepción para que se retraten todos los grupos”, ha afirmado Bal.