Ciudadanos acusa a Vox de “corrupción” por la vicepresidencia sin cartera en Castilla y León

Ciudadanos apura todas sus opciones para mantener representación parlamentaria en Andalucía. Las encuestas sí proyectan que podría conseguir con cierta seguridad hasta tres diputados (Sevilla, Málaga y Cádiz), aunque tendrá que pelearlos en las tres próximas semanas de campaña. En ese objetivo, también ha fijado como adversario a Vox (que puede arrebatarle parte de su electorado) y por ello está endureciendo el tono en las últimas semanas con duros ataques: el último, una acusación de “corrupción” por la vicepresidencia sin cartera en Castilla y León que ostenta el partido de Santiago Abascal.

“No olviden que la corrupción tiene muchos rostros. Esto es otro tipo de corrupción. Cobrar por no hacer nada, ponerte sueldo por no hacer nada es corrupción”, ha señalado el diputado Guillermo Díaz, en referencia al vicepresidente Juan García-Gallardo. “No solo no disminuyen asesores a sueldo, si no que partidos nuevos, para parasitar las instituciones, están creativos. Ahora Vox inventa no solo asesores, sino cargos de gobierno sin cartera. Es decir un tipo que es vicepresidente de nada, pero que cobra como los vicepresidentes de todo. Tiene asesores para no hacer nada. Es un vicepresidente florero y es el summum de la parasitación de las instituciones”, ha zanjado.

Díaz ha recriminado duramente a Vox por Castilla y León, pero también ha cargado contra el Gobierno por haber aumentado la nómina de asesores con respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta los 770 con un coste de 27,6 millones de euros. “Coincide con la misma cantidad que se emplea en salud mental”, ha recriminado.

En este sentido, Díaz ha expuesto que la primera medida de su partido en Andalucía será prohibir los “cargos floreros”. “Tiene que estar prohibido que alguien cobre 80.000 euros por nada”, y ha señalado que sus medidas irán encaminadas a que los cargos eventuales de un gobierno tengan que ser supervisados por la AIREF.