Nueva bronca independentista: Gabriel Rufián llama “tarado” a Carles Puigdemont

En muy pocos minutos, las redes sociales se han hecho eco de un episodio más del cruce de descalificaciones en el que se ha convertido ya la guerra entre Esquerra y JxCat. En esta ocasión, las descalificaciones han subido un punto todavía más de tono: el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado “tarado” a Carles Puigdemont por haber proclamado la independencia de Cataluña.

“La República no existeix, tarat”. (Tornen les 155 monedes de Rufián a Puigdemont) pic.twitter.com/0x0XmPH4KR — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) June 8, 2022

“Decir que no la has cagado alguna vez en la red es mentir. Seguramente. Ahora, decir que por un tuit mío se proclamó la independencia es de tarados. Tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit”, ha espetado Rufián en una entrevista en TV3. Los propios presentadores, a continuación, le han señalado que acababa de hacer un “tuit”, en referencia irónica al titular que acababa de dar, y el propio portavoz de ERC ha optado por dejar la conexión televisiva, consciente del lío en el que se acababa de meter.

Rufián hacía referencia a su famoso tuit sobre las “155 monedas de plata”, que tuvieron mucho eco en aquella jornada del 27 de octubre de 2017 y casi se han convertido en símbolo de las presiones de Esquerra en aquel momento para forzar a Puigdemont a declarar la independencia cuando el expresident tenía muchas dudas de si dar el paso o no. El portavoz republicano se ha disculpado al poco rato: “Las afirmaciones han sido desafortunadas y, por tanto, pido disculpas a quien se haya sentido ofendido, comenzando por Puigdemont, Aragonès y Junqueras”.

Se ha disculpado porque era consciente del error cometido y por las propias presiones tanto de su partido como del resto del independentismo. El propio Pere Aragonès ha desautorizado de inmediato a Rufián en el Parlament: “No solo no estoy de acuerdo con esas palabras, sino que discrepo absolutamente y no las comparto. Y quiero mostrar mi respeto a todos aquellos que han destinado lo mejor de su vida a luchar por la libertad de este país. Estoy convencido que esas palabras tendrán explicación, sino una corrección”.

Desde JxCat, también ha habido una ola de mensajes de rechazo a las palabras de Rufián. Lo cierto es que la hostilidad entre Rufián y Puigdemont viene de lejos y ha registrado ya varios episodios que lo han reflejado. El último más sonoro fue cuando el portavoz republicano reprochó al expresident y su círculo más cercanos sus vínculos con Rusia. “Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así, durante un rato, se creían que eran James Bond”, aseguró.