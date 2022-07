La Princesa Leonor se estrena en Girona

La Princesa Leonor sorprendió hace unos años, en su presentación ante la sociedad catalana, con, precisamente, un uso del catalán impecable. Pese a las hostilidades procesistas de los últimos años, la Casa Real siempre ha tratado con cariño a Cataluña y, poco a poco, Leonor, como princesa de Girona, va ocupando su sitio. Así, acompañada de la infanta Sofía, han visitado esta tarde el Teatre-Museu Dalí para reunirse con jóvenes de varias autonomías que participan en programas de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi).

En concreto, se han reunido con una representación de los participantes en tres programas para impulsar y conectar el talento joven (Generación Docentes, Generación Talento, Generación Propósito) y con una representación de quienes participaron en otra iniciativa de la FPdGi: la Expedición Tecnológica realizada en el Mobile World Congress (MWC). Está previsto que una joven explique “la red de docentes para el desarrollo”, mediante la cual jóvenes ayudan a los refugiados de Ucrania a adaptarse al sistema educativo español.

Además, uno de los participantes de la Expedición Tecnológica al MWC explica en la reunión cómo fue este proyecto, que buscó soluciones tecnológicas y de impacto en cuatro áreas de conocimiento: EdTech (Tecnología de la educación), TalentTech, Tech4Good (sostenibilidad) e Impacto social.

Han estado acompañadas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay; el presidente de la fundación, Francisco Belil; el presidente de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, y el vicealcalde de Figueres, Pere Casellas (PSC), mientras que la alcaldesa, Agnès Lladó (ERC), ha rechazado la visita.

Que el independentismo languidece dan buena cuenta las protestas, o, más bien, la falta de ellas, ante las visitas de la Casa Real. Incluso en el extremo más independentista de Cataluña, Gerona, apenas fueron capaces de congregar a 150 personas. De hecho, casi había más entidades convocantes que convocados. La manifestación fue organizada por agrupaciones locales de ANC, CDR, CxRep y Òmnium. Incluso la manifestación a favor de la monarquía, convocada por Convivencia Cívica Catalana, congregó a un número similar de personas.

La Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía, en Figueres para reunirse con los jóvenes participantes en los diferentes programas que la @FPdGi lleva a cabo para impulsar y conectar el talento joven.



➡️https://t.co/GgiXbTCYyD #PremiosFPdGi pic.twitter.com/6sSQhBpVhK — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 3, 2022

Los Mossos d’Esquadra y la Policía Local han actuado para impedir que ambas se puedan unir con motivo de la visita real al Teatre-Museu Dalí, donde la Princesa y la Infanta participan en la reunión sobre los nuevos programas de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) y visitan el museo.

Han situado la concentración a favor de la monarquía al inicio de la Rambla de la ciudad, más cerca de la Torre Galatea del museo, y al final de la Rambla la movilización de protesta, y ambas se han acordonado para evitar que se circule por delante del museo, por donde accederán la Princesa y la Infanta.

La manifestación de Convivencia Cívica Catalana está encabezada por una pancarta con el lema ‘El futuro es Leonor’ y se han repetido cánticos como ‘Viva España’ y ‘Viva el rey’. En cambio, en la protesta antimonárquica los lemas más repetidos han sido ‘Fuera los Borbones’ y ‘Cataluña no tiene rey ni reina’, y se han levantado pancartas con frases, como ‘Privilegios que os pagamos, solo por nacer’. La alcaldesa de Figueres (Girona), Agnès Lladó (ERC), ha rechazado la visita de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía este domingo por la tarde a la ciudad. “Por una Figueres republicana. A mí no me representan”, ha afirmado en un tuit.

En cualquier caso, para mañana está previsto que entreguen en Barcelona los Premios FPdGi 2022, acto al que asistirán ambas junto a los Reyes.

Última visita a Girona

La última visita de los Reyes a Girona fue en 2018 para asistir en la ceremonia de los premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), que en aquella ocasión se celebró en el Celler de Can Roca, en la localidad de Vilablareix, después de que el Ayuntamiento de Girona se negara a ceder un recinto y declarara persona “non grata” a Felipe VI por su discurso de condena del referéndum ilegal en Cataluña en octubre de 2017.

Ello hizo que las dos últimas galas de los premios, la de 2019, cuando se estrenó Leonor de Borbón, y el pasado año, tuvieran lugar en Barcelona, al igual que la de mañana, lunes, a la que volverán a asistir los rReyes y sus hijas.

La visita de la princesa, de 16 años, y de la infanta, de 15, al Museo Dalí ha comenzado con una charla con jóvenes que han participado en los distintos programas formativos desarrollados este año por la FPdGi.

Posteriormente, van a hacer un recorrido por el museo para conocer las principales obras de Dalí y la emblemática cúpula del edificio.

Por parte de la Fundación Gala-Dalí, han estado su presidente, Jordi Mercader, su director general, Félix Roca, y la directora de los Centros de Estudios Dalinianos, Montserrat Aguer.

Del patronato de la fundación que gestiona el legado que el célebre pintor catalán dejó en herencia al Estado a su muerte en 1989 forman parte el Ministerio de Cultura, la Generalitat y el Ayuntamiento de Figueres, entre otras instituciones.