El juez rechaza la denuncia de Errejón contra Mouliáa: "Hablar con un testigo amigo antes de la declaración no es una amenaza"

El juez Adolfo Carretero no imputará a Elisa Mouliáa por un delito contra la Administración de Justicia, tras la denuncia de Íñigo Errejón -investigado por una supuesta agresión sexual a la actriz- de que intimidó a una testigo, una de las organizadoras de la fiesta en la que se habrían producido los hechos investigados.

"Hablar con un testigo amigo antes de la declaración no constituye una amenaza o intimidación -sostiene el magistrado-, máxime cuando la testigo declaró lo que tuvo por conveniente". Y según el juez "no parece que fuera muy influida" por Mouliáa, "sino más bien los contrario".

Pero el magistrado tampoco aprecia motivos para imputar por este mismo delito a Errejón, tal como pidió la actriz en esas denuncias cruzadas por condicionar supuestamente el testimonio de testigos. Carretero aclara que fue el propio testigo -pareja de una de las organizadoras de la fiesta- quien se puso en contacto con el entonces político de Más Madrid.

Y por lo que declaró, subraya, "no consta tampoco que el Sr. Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar".

"Una confrontación de pareceres"

En esa misma línea, considera que de los mensajes intercambiados entre Mouliáa y la testigo -en los que Errejón apreció por parte de la actriz una conducta "coactiva e intimidatoria" para que respaldara su versión de los hechos- "no resulta ninguna amenaza expresa ni intimidación" por parte de Mouliáa, sino "una confrontación de pareceres, en ocasiones fuerte, en relación con los hechos denunciados".

Pero, matiza, la actriz no pidió a la testigo "que mintiese o dijese su versión, sino que no le perjudicase o que dijese que no vio nada" si es que fue así, "ya que los hechos sucedieron en la intimidad".

Mouliáa, recalca el magistrado, "siempre ha mantenido su versión, lo que corrobora la testigo en parte, aunque contradiga en muchos aspectos la versión" de la actriz.

En consecuencia, Carretero descarta imputar a uno y otro por un delito contra la Administración de Justicia.