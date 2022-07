El camionero marroquí que salvó a tres españolas: “No lo dudé, cruce la autopista”

Mouad Hashti, así se llama el camionero marroquí que salvó a tres jóvenes españoles de morir quemadas en una carretera cercana a Málaga. La madre de una de ellas lanzó un llamamiento en redes sociales para localizarlo y podrer darle las gracias. Nacido en Tánger, esun conductor profesional que trabaja en una empresa de transporte internacional de mercancías y miembro de la Asociación de Conductores de Camiones Al-Boughaz.

“Íbamos de camino a Tarragona desde Algeciras cuando nos sorprendió ver salir humo de un coche que circulaba en sentido contrario, dirección Málaga por la autovía A7. El vehículo retrocedió hacia la derecha al frenar y ahí es donde adiviné que había peligro de incendio y por lo tanto de muerte para los ocupantes. Di media vuelta y crucé la carretera a pie, acompañado de Youssef. Cuidamos de usar nuestros chalecos fluorescentes y un extintor de incendios. Sé que es peligroso correr a alta velocidad en medio de una autopista de 4x4 carriles, saltar barreras y tomar la dirección contraria, pero actué por instinto. Se trataba de la vida de los demás”, declaró a Le360.

La primera reacción de Mouad Hashtim y su copiloto Youssef Al-Sani, fue abrir las puertas. “Las niñas lograron salir, pero el auto comenzó a incendiarse. Intenté abrir el capó para poder apagar el fuego, pero estaba atascado. Así que probé ventilando el motor. Luego, un neumático reventó. Reconozco que todos estábamos asustados en ese momento, el fuego se había reavivado. Las chicas, de entre 17 y 19 años, estaban asustadas y todo lo que pudimos hacer fue sacar sus bolsas. Pero gracias a Dios estaban sanos y salvos”, agregó.

Para Mouad Hashti, se trataba de una obligación. “Volvimos a la carretera justo después y lejos de nosotros estaba la idea de que nuestra acción iba a despertar tanta emoción. No fue hasta el día siguiente que nos enteramos de que la historia estaba en las redes sociales y que la madre de una de las niñas nos estaba buscando. Obtuvo nuestros datos y se puso en contacto con nosotros el viernes pasado antes de dirigirse a nosotros en Algeciras desde Málaga. Eso, aunque ese día era el cumpleaños de su hija. Con las otras chicas, ella quería vernos porque, nos dijo, sin nosotras, no habría habido aniversario. No sabía qué responder a eso. Para mí, era completamente normal”, dice. Lo más importante es la alegría que esta acción pudo suscitar tanto en España como en Marruecos.