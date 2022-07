Transparencia insta a Yolanda Díaz a revelar el coste de su viaje al Vaticano

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha estimado una reclamación para esclarecer las circunstancias del viaje que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, realizó el pasado mes de diciembre al Vaticano. Allí se entrevistó con el Papa Francisco y el órgano que vela por la transparencia insta ahora a su Ministerio a que esclarezca si se trató de una travesía pagada con fondos del Estado.

Un particular solicitó el pasado 12 de diciembre la información de «los viajes de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en los dos últimos meses. Además me gustaría concretar si su desplazamiento al Vaticano se financió con dinero público o no». El departamento que dirige la ministra de Podemos contestó entonces con una negativa al acceso de esta información del cómputo total de los viajes porque, dijo, aún estaba en «curso de elaboración o publicación en general». Sobre la visita a la sede de la Iglesia en Roma, expusieron que «los desplazamientos que realiza la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social se rigen por la normativa administrativa que resulte de aplicación». Una contestación genérica y sin concretar si el gasto fue con cargo a las arcas de la Administración.

El Consejo de Transparencia hace públicas mensualmente las resoluciones que se admiten a trámite porque a sus solicitantes no se les han proporcionado los datos de acuerdo a la Ley de Transparencia. Precisamente este es el caso presente, dice el órgano que vela por la claridad que el ministerio no ha justificado «de forma expresa y detallada la concurrencia de la causa de inadmisión alegada, pues la mera afirmación de que los expedientes de gasto están en tramitación no parece suficiente en este sentido y conduce a una limitación desproporcionada del derecho». Esclarecen que lo que solicita el particular son viajes que «ya han sido realizados por lo que la información o datos sobre el conste ha de figurar de algún modo» y que, si por lo que sea todavía hay partidas que deban sumarse esto no debe confundirse con negar el acceso a dicha solicitud. Así el Consejo de Transparencia da diez días al departamento de Díaz para que aporte todo lo pedido.

Hace escasos días el Ejecutivo dio al diario Abc una respuesta en referencia a esta visita a Roma: solo costó 224,36 euros en concepto de dietas, según alegaron. En dicha contestación no se contabiliza ni el viaje en Falcón, ni la estancia en Italia de la ministra y los asesores que la acompañaron. Díaz viajó al Vaticano entre el 10 y el 11 de diciembre del pasado año y mantuvo una reunión con el Pontífice de algo menos de una hora. No existe una Ley que limite los viajes en esta aeronave gubernamental que el Ejecutivo siempre aduce que utiliza por seguridad.