El PP envía una carta al Gobierno para retomar la negociación para renovar el CGPJ

Cuca Gamarra aseguró ayer en el Congreso que el PP mantiene una “voluntad inequívoca” de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y esas palabras se han traducido en hechos este mismo viernes. Los populares han enviado una carta al Gobierno, sellada por Esteban González Pons, para retomar las conversaciones y renovar el gobierno de los jueces, que lleva ya casi cuatro años en interinidad. Pese a la mano tendida del PP, el clima con los socialistas continúa siendo bastante tenso: a la vista está que en las última horas han continuado las descalificaciones contra Alberto Núñez Feijóo.

En la misiva, los populares subrayan sus condiciones: renovar el CGPJ con el sistema actual de elección (es decir, 10 vocales elegidos por el Congreso y otros 10 por el Senado) y, a partir de ahí, promover una reforma legislativa que termine con la injerencia política, como pide la Unión Europea, y sean los jueces quienes elijan a los jueces. “Es anacrónico que, a estas alturas de nuestra democracia, la elección de los representantes de los jueces siga dependiendo de la decisión arbitraria de los cargos políticos”, señalan en el texto.

En este sentido, lo que plantea el PP es que, simultáneamente a la renovación del CGPJ, se presente una proposición de ley en el Congreso sellada por populares y PSOE y tramitada por el procedimiento de urgencia con hasta 11 puntos, muchos de ellos dirigidos a “despolitizar la justicia”. Así, se plantea que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años desde su cese; no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores; o, se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores.

Asimismo, la propuesta legislativa recoge la regulación de la Comisión de Calificación para que se establezca nuevamente con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos; plantea que “todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21)” y que “para ser nombrado magistrado del TS se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo”; aumentar la planta judicial en cuanto al número de jueces con 200 plazas más al años para dar respuesta a la “creciente litigiosidad”; y, mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición.

Lanza otras propuestas, como “el incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces”, convocando 200 plazas más al año para que en cinco años el aumento de la planta judicial sea de mil con el objetivo de responder a la creciente litigiosidad.

El PP sostiene asimismo la necesidad de mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición y la “modificación del magistrado autonómico”, con lo que “la terna formulada por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ”.

En la carta, también se especifica que la negociación con el Gobierno para la renovación del CGPJ se llevará a cabo en las Cortes (donde se escojan a los vocales del CGPJ) y se indica que que serán los miembros del CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) quienes elijan a sus respectivos presidentes “sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo”.